Kaputte Fensterscheiben am Coffee Corner an der Sielwallkreuzung im Bremer Viertel. (Pascal Faltermann)

Zerstörte Fenster, Scherben und ruinierte kleine Blumentöpfe bestimmten das Bild. Drei Glasscheiben des Coffee Corners direkt an der Sielwallkreuzung im Bremer Viertel sind am frühen Donnerstagmorgen beschädigt worden. Kleine Löcher mit großen Rissen sind an der Front und dem Eingang des Cafés zu sehen. Laut der Bremer Polizei haben Zeugen am frühen Morgen beobachtet, wie ein Mann die Scheiben dort eingeschlagen haben soll. Von den Beamten konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Bislang würden keine Hinweise vorliegen, dass es sich dort um „Einschusslöcher“ handele, sagt ein Polizeisprecher.