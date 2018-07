Gegen die Entlassung Dieter Mützelburgs erhob sich im Frühjahr 1976 lautstarker Protest. Zahlreiche Unterstützer bekundeten ihre Solidarität. (Veronika Landau)

Wenn Dieter Mützelburg an seine „Entlarvung“ als KBW-Aktivist im Frühjahr 1976 zurückdenkt, kann er sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. „Der Landesschulrat und ein Referent des Bildungssenators hatten sich früh morgens am Bahnhof hinter Säulen versteckt und fotografiert, wie ich die ,KVZ‘ verkaufte“, erinnert sich der 74-Jährige. Die „KVZ“, das war die „Kommunistische Volkszeitung“, das Parteiblatt des Kommunistischen Bundes Westdeutschland (KBW). Für den Senat ein glasklarer Beweis, dass Mützelburg, damals Leiter der Lehrerbildungsstelle an der Universität Bremen, mit Verfassungsfeinden unter einer Decke steckte. Das Berufsverbotsverfahren gegen den späteren grünen Bürgerschaftsabgeordneten und Staatsrat im Finanzressort schlug 1975/76 hohe Wellen, immer wieder berichtete der WESER-KURIER über den Fall. Bei einer Solidaritätskundgebung für Mützelburg zogen laut KBW-Kampfgefährtin Veronika Landau mehr als 2000 Menschen durch die Innenstadt.

Die breite Unterstützung für Mützelburg kam nicht von ungefähr, Bremen war in den frühen 1970er Jahren eine KBW-Hochburg. Bereits im Vorfeld der Parteigründung ging es ziemlich geheimniskrämerisch zu. „Alles war hochklandestin, alle hatten Tarnnamen“, sagt Mützelburg. An konspirative Treffen kann sich auch Landau gut erinnern, damals Verwaltungsangestellte an der Uni. Mit Perücke und Sonnenbrille sei sie zu den Versammlungen gegangen. „Wir waren alle ein bisschen paranoid“, sagt die 69-Jährige. Für die frühere KBW-Genossin hat das nicht nur mit den Schlapphüten vom Verfassungsschutz zu tun. In ihren Augen zeigt sich darin auch das historische Erbe der 1956 verbotenen Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD). „An ihren Organisationsformen haben wir uns orientiert. Und dann natürlich gleich die alte Paranoia mitgenommen.“

Eine Paranoia, die auch aus der Abgrenzung gegen die kommunistische Konkurrenz erwuchs. Als sich der KBW am 12. Juni 1973 in Bremen gründete, gab es schon eine Reihe kommunistischer Kleinparteien, die sich untereinander heftig befehdeten. Einig waren sich die K-Gruppen zwar in der Ablehnung des „real existierenden Sozialismus“ im Ostblock, den sie gern als „sozialfaschistische Diktatur“ einer korrupten Funktionärskaste geißelten. Einig war man sich auch in der Ausrichtung an der Lehre des chinesischen KP-Führers Mao Zedong, der den armen Bauern heroisierte. Doch damit hörte es dann auch auf, zumal jede K-Gruppe sich als einzig wahre Nachfolgeorganisation der KPD betrachtete.

Für den KBW sei gern der Sammelbegriff „Chaoten“ verwendet worden, berichtet Mützelburg mit einem süffisanten Lächeln. Doch das gefürchtete Chaos verbreiteten die KBW-Anhänger allenfalls, wenn sie Veranstaltungen ihrer politischen Gegner sprengten. Nach innen war der KBW eine straff organisierte Kaderpartei. An der Spitze stand das Zentralkomitee, an der Basis gab es die Zellen und in deren Umfeld die Sympathisanten. Dabei verschrieb man sich der „guten Sache“ mit Haut und Haaren, eine halbherzige Unterstützung wurde nicht geduldet. Das bekamen die Mitglieder auch in Geldangelegenheiten zu spüren. „Wir hatten strenge Auflagen“, sagt Mützelburg. Mehr als 800 Mark vom Monatseinkommen durften Parteimitglieder nicht behalten, alles andere kassierte die Partei. Gern auch in Form von Spenden, mit denen der revolutionäre Befreiungskampf in Afrika oder Fernost unterstützt wurde.

Ein Gebaren, das stark an Sektenstrukturen erinnert. Zum guten Ton gehörte nicht nur die im Stalinismus wohlerprobte Bereitschaft zur Selbstkritik im Angesicht der Genossen. Sondern auch die Pflicht, sich durch den Verkauf des Parteiblatts öffentlich zu exponieren. Dabei ertappt zu werden, war so etwas wie eine Urangst all jener KBW-Anhänger, die ihre Brötchen im öffentlichen Dienst verdienten. Schwebte doch als Damoklesschwert der Radikalenerlass über ihren Köpfen. Mützelburg kann ein Lied davon singen. Auch wenn seine Entlassung an einem Formfehler scheiterte.

Doch woher überhaupt die Bereitschaft, so viel für das Ideal einer klassenlosen Gesellschaft zu riskieren? Sowohl Mützelburg wie auch Landau waren tief enttäuscht über die politische Entwicklung seit dem Aufbruchjahr 1968. Umgekehrt fürchtete die Regierung eine linksradikale Unterwanderung des Staatsapparats. Dass in dieser Situation ausgerechnet der vormalige Hoffnungsträger, Kanzler Willy Brandt (SPD), im Januar 1972 den Radikalenerlass mit auf den Weg brachte, werteten die „jungen Wilden“ als Verrat an der Arbeiterklasse. „Wir hatten kein großes Vertrauen, dass sich in absehbarer Zeit irgendetwas ändern würde im System“, erinnert sich Mützelburg, der sein politisches Engagement als Jungdemokrat bei der FDP begonnen hatte.

Ähnlich ernüchtert war Landau, die zunächst in der SPD mitgearbeitet hatte. Spätestens nach einem Gewerkschaftsausflug in die DDR war ihr klar, dass der „real existierende Sozialismus“ keine Lösung darstellte. „Wir wollten nicht weiter belogen werden. Für uns war der KBW ehrlicher.“ Tatsächlich funktionierte die innerparteiliche Demokratie im KBW zumindest anfangs halbwegs gut, regelmäßig stellte sich das ZK als Führungsgremium zur Wahl.

Derweil befanden sich die Mitglieder in Wartestellung. Noch heute schwärmt Mützelburg von der portugiesischen „Nelkenrevolution“ im April 1974. „Es herrschte eine irre Stimmung“, erinnert sich Mützelburg, der seinen Sommerurlaub nutzte, um nach Portugal zu reisen. So erlebte der damals 30-Jährige die Euphorie im Lande mit eigenen Augen mit, nachdem ein Putsch linker Militärs das autoritäre Regime buchstäblich über Nacht hinweggefegt hatte. „Unser Eindruck war: Es geht doch, eine Revolution zu machen.“

Und den Umsturz, den wollte der KBW. Die Diktatur des Proletariats ist laut Marx eine unverzichtbare Etappe der vermeintlich gesetzmäßigen Entwicklung zur klassenlosen Idealgesellschaft. Landau verweist auf den Tod des Studenten Benno Ohnesorg im Juni 1967, das rabiate Vorgehen der Polizei bei den Bremer Straßenbahnunruhen im Januar 1968. „Man fühlte sich damals berechtigt, sich gegen die Staatsmacht zur Wehr zu setzen.“ Doch selbst zur Waffe zu greifen, das sei nicht in Frage gekommen. Die Devise habe gelautet: „Der bewaffnete Kampf kann erst aufgenommen werden, wenn die Arbeiter so weit sind.“ Bis dahin hatte sich der Kampf auf Überzeugungsarbeit zu beschränken. Die Revolution sollte nur gepredigt, nicht praktiziert werden. Eins nach dem anderen also, die Terroranschläge der Roten Armee Fraktion (RAF) passten nicht ins Konzept. „Die RAF erschien uns als zu anarchisch, zu undiszipliniert.“

Der KBW mithin als Lehrmeister der Arbeiter, deren Klassenbewusstsein zu wünschen übrig ließ. Aber nur, weil sie manipuliert waren und deshalb nicht erkennen konnten, wozu die Geschichte sie auserkoren hatte. Doch was tun, um ihnen diese Erkenntnis zu vermitteln? „Eines Tages erhielten wir die Direktion der Ortsleitung, bestimmte Studentenkneipen nicht mehr zu besuchen, weil sie nicht proletarisch seien“, sagt Landau. Stattdessen sollte es in die klassischen Arbeiterviertel im Bremer Westen gehen. Freilich wurden die KBWler dort nicht gerade mit offenen Armen empfangen. „Lass‘ dich mal in Gröpelingen in einer Arbeiterkneipe mit der KVZ in der Hand blicken, da bekommst du Prügel.“ Mithin eine Charmeoffensive ohne die geringste Wirkung, die umgarnten Arbeiter wollten nichts wissen vom maoistischen Heilsversprechen. Einzig bei der Jugend ließen sich Erfolge erzielen. „Bei Klöckner hatte der KBW die Jugendvertretung in der Hand“, erinnert sich Mützelburg.

Die Euphorie wich allerdings zunehmender Desillusionierung. Indirekt hatte sogar die „Nelkenrevolution“ mit Mützelburgs Abkehr vom KBW zu tun. Fast unverzüglich nach ihrem Putsch leiteten die Militärs die Trennung von den Kolonien ein, darunter Angola, wo schon bald ein blutiger Bürgerkrieg zwischen drei rivalisierenden, linksgerichteten Gruppen ausbrach. „Wir erhielten den Auftrag, für eine dieser Organisationen zu werben“, sagt Mützelburg. Mit seinen Idealen hatte das allerdings nicht mehr viel zu tun. „Es ging nur noch darum: Wer knallt wen ab.“ Irrational und weltfremd sei das gewesen. Er habe nicht mitansehen können, wie der KBW eine so „bekloppte Politik“ unterstützt.

Hinzu kam eine private Komponente, die Schwangerschaft seiner Frau. Für die KBW-Führung eine Gefahr für die „gute Sache“, ein direkter Weg ins korrumpierende Familienglück der verhassten Bourgeoisie. „Der KBW akzeptierte keine Kinder“, erinnert sich Mützelburg. Galt Nachwuchs doch als willkommene Ausrede, von der Fahne zu gehen, vom revolutionären Kampf abzulassen.

Im gleichen Zeitraum wuchsen auch bei Landau die Zweifel an der Parteilinie. Noch heute steht ihr ein Ereignis aus dem Bundestagswahlkampf 1976 vor Augen. Damals sei sie mit einigen anderen Genossen auf den Wochenmarkt nach Zeven beordert worden, die Taschen voller Texte zum Bauernkampf. Der Auftrag: den armen Bauern im niedersächsischen Flachland für die Revolution zu gewinnen. Dumm nur, dass die Bauern in Zeven im Mercedes vorfuhren. „Das waren eben keine armen und hungrigen chinesischen Bauern.“

Zur Entfremdung von der Parteispitze trug auch die selbstgewählte Isolierung im „Festungshaus“ in Frankfurt/Main bei. Dass sich die Parteihäupter auch noch von den Mitgliedsbeiträgen eine Autoflotte des schwedischen Herstellers Saab gönnten, gab Veronika Landau den Rest. Der Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit trieb sie erstmals 1976 aus der Partei. Nur weil ihr neuer Lebensgefährte dem KBW noch die Treue hielt, trat sie wieder ein – um dann zusammen mit ihm der Partei 1978 endgültig den Rücken zu kehren. Nie wieder hat sie sich seitdem politisch betätigt.

Einen sehr anschaulichen Eindruck von der Endphase des KBW liefert Sven Regener in seinem Bestseller „Neue Vahr Süd“. Der Musiker und Schriftsteller kann dabei aus eigenen Erfahrungen schöpfen, gehörte er doch selbst der Partei an. „Der ist doch bloß in die Bezirksleitung gewählt worden, weil da schon wieder einer ausgestiegen ist“, lässt der 57-Jährige einen seiner Protagonisten sagen. „Bald ist nur noch die Bezirksleitung da.“

Tatsächlich litt der KBW in seinen letzten Jahren an massivem Mitgliederschwund. Dazu trug auch die Spaltung der Partei im Sommer 1980 bei. Fortan gab es neben dem Kommunistischen Bund Westdeutschland auch noch den Bund westdeutscher Kommunisten. Was wie abgeguckt wirkt aus dem Monty-Python-Film „Das Leben des Brian“ von 1979: In der Jesus-Parodie geraten die Judäische Volksfront und die Volksfront von Judäa aneinander. Endgültig Schluss war dann im Februar 1985, als sich der KBW still und leise auflöste. Von seinen einstigen Mitgliedern fanden etliche eine neue politische Heimat bei den Grünen, in Bremen neben Mützelburg auch Hermann Kuhn, Ralf Fücks und Robert Bücking. Zum 45. Jahrestag der Parteigründung gab es kürzlich ein Wiedersehen der früheren Genossen. Geladen war auch Mützelburg. Doch der lehnte dankend ab – „weil es gewesen wäre wie ein Klassentreffen“.

K-Gruppen

Als „K-Gruppen“ werden kommunistische Gruppierungen und Parteien bezeichnet, die sich ab 1968 in der Bundesrepublik formierten. Allen gemein ist die scharfe Kritik am „real existierenden Sozialismus“, alternativ orientierten sich die K-Gruppen am Maoismus, der Lehre des chinesischen KP-Führers Mao Zedong (1893-1976). Wegen ideologischer Differenzen und weil jede K-Gruppe beanspruchte, wahrer Erbe der 1956 verbotenen Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) zu sein, kam es unter ihnen zu heftigen Kontroversen. Bekannte K-Gruppen waren die KPD/Marxisten-Leninisten (ML), die KPD/Aufbauorganisation (AO) und der Kommunistische Bund Westdeutschland (KBW). Nicht zu den K-Gruppen zählte die DDR-nahe Deutsche Kommunistische Partei (DKP).

Zur Sache

KBW

Als jüngste K-Gruppe wurde der KBW am 12. Juni 1973 in Bremen gegründet. Die Mitgliederzahl lag bundesweit bei knapp 3000, in Bremen laut Verfassungsschutz im Frühjahr 1977 bei rund 200. Ideologisch orientierte sich der KBW am Maoismus, der „real existierende Sozialismus“ im Ostblock galt als Perversion des Marxismus-Leninismus. Zentralorgan des KBW war die Kommunistische Volkszeitung (KVZ). Zu Beginn der 1980er-Jahre verlor der KBW rasch an Bedeutung und löste sich 1985 auf. Prominente Mitglieder waren der heutige Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann (Grüne), und die frühere Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD).

