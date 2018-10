Marianne Kock wird bei ihrem Gang über den Catwalk von den anderen Kandidatinnen begutachtet. (Frank Thomas Koch)

Noch schnell großzügig Glanzspray auf die Arme, auf die Beine und auf's lange blonde Haar gesprüht, und dann heißt es Aufstellen für Marianne Kock. Als Nummer neun von zehn jungen Frauen in Abendmode wird sie den Laufsteg in der Waterfront betreten, auf dem am Sonnabend die Miss und der Mister Bremen gesucht wurden. Von dem Pickel auf der Stirn und den roten Augen am Morgen ist nichts mehr zu sehen, Jury und Zuschauer präsentiert sich am Nachmittag eine perfekt geschminkte und gestylte junge Frau. Die am Ende des langen Tages Miss Bremen 2018 ist.

Eine Stylistin der Famous Face Academy aus Frankfurt macht aus Marianne Kocks Haaren eine schwingend Pracht. (Frank Thomas Koch)

Der Vormittag beginnt mit den Proben, bei denen alle "sehr nervös, aber konzentriert waren", wie Ines Klemmer erzählt, die mit ihrem Mann Ralf Klemmer die MGC-Miss-Germany Corporation betreibt. Das Oldenburger Unternehmen organisiert bundesweit alle Vor- und Endrunden der offiziellen Miss- und Mister-Germany-Wahl. "Wir haben ein gutes Briefing bekommen", sagt Marianne Kock am Mittag, und damit hätten sich ihre Erwartungen bisher erfüllt. Jetzt wird sie von Make-up-Artistinnen der Famous Face Academy aus Frankfurt geschminkt, die von den Organisatoren gebucht werden.

Die 24-jährige Marianne Kock aus Ristedt bei Syke studiert Tourismus- und Eventmanagement in Hamburg an einer Privatuni. Und das finanziert sie sich als selbstständiges Model. Mit der Teilnahme an dem Wettbewerb "möchte ich meinen Bekanntheitsgrad vergrößern", sagt sie selbstbewusst. Mit 1,80 Meter Größe ist sie eine der größten bei diesem Wettbewerb, mit 64 Kilogramm Gewicht sehr schlank, "viele meinen, ich wiege weniger". Für die Ernährung hat sie nur ein Credo: "80 Prozent gesund, 20 Prozent ungesund." Burger, das Lieblingseis, Chips und Schokolade gehören zu den 20 Prozent. "Leider."

Der Trend für Models – außer bei Lagerfeld und Co. – gehe aber zu Fitness und Natürlichkeit und das kommt Marianne Kock entgegen. Privat laufe sie sowieso meist ungeschminkt und eher sportlich rum. Ihre schön geformten Augenbrauen sind allerdings nicht Natur, "die sind tätowiert". Brautmodenshootings mit einer Make-up-Artistin hat die junge Frau bereits gemacht, und als Modelhostess beispielsweise bei der Internationalen Automobil-Ausstellung für Nutzfahrzeuge gearbeitet, demnächst geht es zum Hörakustiker-Kongress. Ihre Aufgabe als Modelhostess? "Gut aussehen und in die Luft kucken", sagt sie trocken. Sie verteilt dort Broschüren, steht für Fotos bereit oder kümmert sich um Gäste-Akkreditierung. "Je nachdem, was der Kunde wünscht." Und dann erzählt sie noch vom Casting für Germanys-Next-Topmodel. Dort sei sie zwar über die erste Runde nicht hinausgekommen, Freundinnen hatten ihr aber ein Essen versprochen, wenn sie mitmacht. Und das hat sie bekommen.

Das Handwerkszeug der Visagistinnen: Pinsel in allen Größen. (Frank Thomas Koch)

Mehr Concealer? Noch etwas Rouge? Highlighter hier oder dort? Die Fachbegriffe der Stylistinnen schwirren durch den kargen Raum im Inneren der Waterfront, der sonst als Lagerraum dient. Die Visagistinnen cremen, pinseln, pudern, drehen Haare um den Lockenstab. "Das Contouring mache ich selbst", sagt Marianne Kock, nicht immer habe es ihr gefallen, wie sie von Profis geschminkt worden sei. Sie hockt sich auf den aufgerollten Teppich vor einen großen Spiegel und trägt selbst Mascara auf. Ihr Freund Pascal Brümmel sitzt gelassen dabei. Der 20-Jährige schaut gerne zu, will aber nicht mitmachen: "Der Aufwand ist schon beeindruckend, aber mein Hobby ist das nicht". Die Profis pudern dann auch bei Marianne Kock nach, die mittlerweile ihr erstes Outfit angezogen hat. Dann noch Fitting Spray und das Make-up ist fertig.

Die zehn Frauen im Alter von 17 bis 29 Jahren zeigen sich in der ersten Runde in Abendmode, dafür hat Marianne Kock ihr weiß-beiges Lieblingskleid ausgewählt, das sie bei der Hochzeit ihrer Schwester getragen hat. Ein paar wenige Worte werden erwartet, mit denen sich die Kandidatinnen vorstellen. Auch die 24-Jährige ist aufgeregt. In der zweiten Runde trägt sie ein cremefarbenes kurzes Kleid. Sommermode lautet das Motto, Bademoden werden bei den Miss-Wahlen nicht mehr präsentiert. "Diese neue Philosophie kommt gut an", sagt die 23-jährige Studentin und Mitbewerberin Christin Knickmeier, "der Fokus liegt nicht so sehr auf dem Körper, sondern mehr auf dem Gesamtbild."

Und mit ihrem Gesamteindruck hat Marianne Kock die Jury überzeugt. "Einfach nur cool", freut sie sich über ihren Sieg. Sie habe ja ein bisschen gehofft, gibt sie zu, aber das Überraschungsmoment sei groß. Ihr Freund Pascal ist "superstolz", er kann erst gar nicht zu ihr, weil Fotografen und Filmteams die neue Miss Bremen umlagern. Sie freue sich jetzt schon auf das Camp im Februar. Drei Wochen werden die Kandidatinnen für die Wahl der Miss Germany 2019 auf Fuerteventura vorbereitet, bekommen Laufstegtraining und vieles mehr. Bei Veranstaltungen in Bremen wird Marianne Kock ebenfalls auftreten. Der Glamour allerdings muss wegen eines Nebenjobs noch warten. Am Abend ihres Sieges wird Marianne Kock Pizza ausfahren. "Dafür bin ich heute eingeteilt."

Zweitplatzierte bei der Miss Bremen-Wahl wurde die 24-jährige Anna Polinger, dritte die 17-jährige Rebecca Alves des Sá Mandelkow. Mister Bremen, Adriaan van Veen (28), kommt aus Hannover.