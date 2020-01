Grün ist jetzt nicht nur ihre Kleidfarbe: Die ehemalige Piratin Marina Weisband trat im Herbst 2018 in die Partei ein. (Frank Thomas Koch)

Was ist Sinn und Zweck eines Neujahrsempfangs? Die Begegnung, das Gespräch mit anderen Menschen. Man trifft sich nach den im Privaten verbrachten Feiertagen, fragt nach, wie es dem einen oder der anderen so geht und was ihn gerade umtreibt. Man lernt dort vielleicht auch persönlich kennen, wen man zuvor nur vom Hörensagen kannte, entdeckt mitunter unerwartete Gemeinsamkeiten. So funktioniert es im Kleinen. Dass es so auch im großen, im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang funktioniert, ist eine Aufgabe der politischen Parteien, findet Marina Weisband.

Die Bremer Grünen hatten die Politikerin aus Münster, die vielen vor allem aus ihrer Zeit im Bundesvorstand der Piratenpartei bekannt ist, zu ihrem politischen Jahresauftakt im Bremer Kriminal-Theater in Walle eingeladen. Vor rund 120 Parteimitgliedern und Gästen sprach die Diplompsychologin über die Bedeutung des Zwischenmenschlichen als Schutz vor der zunehmenden Radikalisierung einer immer digitaler werdenden Gesellschaft, in der sich viele aus Zukunftsangst und Unsicherheit von jeglichen Konventionen verabschieden. Weisband verriet in ihrer kleinen Ansprache auch, warum sie sich im Herbst 2018 dazu entschloss, Mitglied bei den Grünen zu werden: „Die Grünen, wie keine andere Partei, sagen als politische Botschaft: Ja, die Welt verändert sich und wir wollen das gestalten! Das ist das, was ich so geil finde an dieser Partei.“ Dieses Selbstverständnis bringe die Grünen aber auch in die Pflicht, über das eigene Klientel hinaus zu denken.

Eine Partei, die sich selbst als progressiv definiere, müsse auch die Menschen mitnehmen, die angesichts der Globalisierung starke konservative oder radikale Haltungen entwickeln, „weil sie sagen, ich kenne meinen Platz in der Zukunftsgesellschaft nicht“, sagte Weisband. Diese Plätze zu schaffen, sei eine politische Aufgabe. „Ich glaube, dass wir als Gemeinschaft durch einander ernstnehmen, einander zuhören und durch die Schaffung von öffentlichen Räumen für die Zivilgesellschaft tatsächlich am effektivsten Radikalisierung bekämpfen.“

Als Beispiel für Radikalisierung sprach Weisband, die Jüdin ist und während ihrer Zeit bei der Piratenpartei antisemitische Beleidigungen erhalten hatte, über das Attentat auf die Synagoge im vergangenen Oktober. „Für die Gesellschaft war der Anschlag auf die Synagoge in Halle ein Wendepunkt, ein Weckruf“, sagte sie. „Für uns Jüdinnen und Juden war es das nicht, weil uns klar war, dass so etwas kommt, und weil uns auch klar ist, dass da noch mehr kommt.“ Vor allem im Internet bilde sich eine neue Rechte, „ein globales Netzwerk rechten Gedankenguts“. Als einer seiner Vertreter sei der Attentäter von Halle zu sehen mit seinen antisemitischen, rassistischen und antifeministischen Motiven. Weisband warnte vor einem „stochastischen Terrorismus“: Es entstehe eine Atmosphäre, in der Gewalt in den rechten Internetforen verherrlicht werde, „bis es immer wahrscheinlicher wird, dass etwas passiert.“

Deshalb ist es laut Weisband wichtig, dass gesellschaftliche Prävention entsteht. Als Orte, wo das in besonderem Maße möglich ist, an denen Menschen das Gefühl vermittelt bekommen können, wertvolle Mitglieder einer Gemeinschaft zu sein, die durch eigenes Engagement auch Veränderungen erzielen können, definierte sie einerseits die Kommunen als Ganzes und dort insbesondere die Schulen. „Orte, an denen jeder ist, an denen man sich physisch sieht und die Resultate des eigenen Handelns direkt mitbekommt“, sagte sie. „Im Zeitalter der Digitalisierung sind zwischenmenschliche Treffen so wertvoll wie nie zuvor.“

Wert-Fragen in einem anderen Sinn treiben Landesvorstandssprecher Florian Pfeffer um. In seiner Ansprache thematisierte er die Jahresaufgabe für die Bremer Grünen. Sie lautet: Pläne umsetzen. Die guten Umfrageergebnisse auch auf Bundesebene seien ein Kredit, den die Wähler den Grünen gewährten, sagte Pfeffer. „Kredit bedeutet ,Glauben‘.“ Und auf der politischen Ebene verhalte es sich nicht anders als auf der finanziellen: Wählerstimmen müssten ebenso zurückgezahlt werden wie geliehenes Geld.

Im Koalitionsvertrag, den Pfeffer nach eigener Aussage derzeit gerne als Bettlektüre nutzt, sind die Themen Kinder und Bildung sowie Klimaschutz als große Schwerpunkte gesetzt. Ganztagsbetreuung an den Schulen, die Senkung der CO2-Emissionen und der Kohleausstieg bis zum Jahr 2023: „2020 müssen wir erste deutliche und glaubwürdige Schritte in diese Richtung machen“, sagte Pfeffer. „Wir haben gesagt, dass wir kein ,Weiter so‘ wollen. Nun müssen wir zeigen, dass das stimmt.“