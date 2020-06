Die Lichterfahrt der großen und kleinen Schiffe und Boote auf der Weser ist normalerweise eins der Highlights der Maritimen Woche. (Frank Thomas Koch)

Durch den bundesweiten Beschluss, alle Großveranstaltungen im Rahmen der Corona-Verordnungen bis Ende Oktober zu verbieten, steht nun fest, dass auch die Maritime Woche im September abgesagt werden muss. Das teilt die City-Initiative in einer Mitteilung mit. Normalerweise ziehe die Veranstaltung jedes Jahr mehr als 60 000 Besucher an die Weser, heißt es darin. In normalen Zeiten schlendern sie über die Forschungsmeile, bestaunen die Schiffsparade und das Höhenfeuerwerk oder feuern die Teams beim Drachenboot-Cup an, den Highlights des Festwochenendes.

Im kleineren Rahmen und unter Berücksichtigung aller Corona-Maßnahmen plant die Initiative nun einen Maritimen Tag im September. Er soll laut City-Initiative die Festwoche nicht ersetzen, aber zumindest ein bisschen maritimes Flair in die Innenstadt bringen. Neben der Alternative für dieses Jahr denken die Veranstalter auch bereits 2021: „Wir hoffen, dass unsere zahlreichen Partner und Besucher in diesem Jahr tief Luft holen, um im nächsten Jahr wieder voll am Wind zu segeln und eine unvergessliche Maritime Woche mit uns zu feiern“, wünscht sich Steffen von Rotenhan, Projektleiter bei der City-Initiative.