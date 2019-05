Ein Blick auf den Neuen Hafen, an dem das Seestadtfest Bremerhaven stattfindet. (Mohssen Assanimoghaddam /dpa)

Besucher des Seestadtfestes Bremerhaven können noch bis Sonntag reichlich Schiffe gucken. Etwa 80 Exemplare lagen zum Start des maritimen Volksfestes am Donnerstag im Neuen und Alten Hafen, darunter Windjammer wie die russische „Mir“, die Fregatte „Augsburg“, Feuerschiffe und Dampfer. Viele bieten Interessierten die Möglichkeit, an Bord zu kommen und sich umzuschauen. An Land sorgen Bands, Chöre und Sänger verschiedener Stilrichtungen für den musikalischen, Street Food für den kulinarischen Rahmen. Am Sonnabend und Sonntag treten Straßenkünstler aus den Bereichen Akrobatik, Theater, Jonglage und Zauberei auf.