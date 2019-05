Anwohner fühlen sich durch Musikveranstaltungen in der Markthalle belästigt. Die Betreiber weisen die Vorwürfe zurück. (Roland Scheitz)

André Fuchs und Thomas Stefes, Geschäftsführer der Stefespro GmbH, die auch die Markthalle Acht am Domshof betreibt, verstehen die Welt nicht mehr. Die Kritik von Anwohnern an der Markthalle können sie nicht nachvollziehen.

„Das ist hier einer der schönsten Plätze Bremens, den wir mit unserem privaten Geld zu dem gemacht haben, was er heute ist", sagen Fuchs und Stefes. Nirgendwo sonst könnten sich die Leute so zwanglos treffen und bei einem abwechslungsreichen kulinarischen Angebot miteinander ins Gespräch kommen. “In Berlin-Kreuzberg sind beispielsweise viele öffentliche Gelder in die Markthalle Neun geflossen“, betonen sie. Und dass ohne die Kombination aus Manufactum und Markthalle Acht das denkmalgeschützte Gebäude der ehemaligen Bremer Bank wohl leer gestanden hätte. Das sei also auch ein gutes Stück Stadtentwicklung.

Hinweis auf 100 Arbeitsplätze

Thomas Stefes gibt auch zu bedenken, dass mit der Markthalle Acht rund 100 Arbeitsplätze entstanden seien. „Wir sind auf einem sehr guten Weg, aber noch dabei, Marktstände mit nachhaltigen Lebensmitteln zu akquirieren“, bilanziert er. Fuchs und Stefes betonen unisono: „Wir sind immer offen für neue Ideen.“ Den konstruktiven Ansatz sehen sie von zwei Anwohnern aus der Seemannstraße durchkreuzt, die, so sagen es die Geschäftsführer, das Unternehmen Markthalle Acht von Anfang an mit Argwohn begleitet hätten. Mittlerweile habe einer der Beschwerdeführer auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen eine Sachbearbeiterin des Bauordnungsamtes angestrengt.

Jüngst trugen besagte Anwohner ihre Beschwerden auf der Fachausschuss-Sitzung Bau und Verkehr des Beirates Mitte vor. Der CDU-Politiker Dirk Paulmann folgerte: Da die Markthalle Acht offenbar nicht so laufe wie gewünscht, würden die Betreiber nun versuchen, sie mit Musik aufzupeppen. Und das führe zu erheblicher Lärmbelästigung, so die Anwohner. Die Rede war von musikalischen Großveranstaltungen mit bis zu 400 Leuten, die bis Mitternacht dauern würden.

"Spätestens um 22 Uhr Schluss"

Das weisen Fuchs und Stefes zurück. „Wir haben lediglich ganz zu Beginn zwei Mal das Format ‚Walking Dinner‘ mit Musik angeboten, das bis Mitternacht lief.“ Sonst sei spätestens um 22 Uhr Schluss. Die Markthalle hat von Donnerstag bis Sonnabend, also zum Wochenende hin, bis 22 Uhr geöffnet. Montags hat sie geschlossen, am Dienstag und Mittwoch ist bis 19 Uhr geöffnet. Auch bei dem Konzert am 27. April im Rahmen der „Jazzahead“ sei die Musik um 22 Uhr abgedreht worden. Fuchs und Stefes erläutern: „Die Markthalle macht nur fünf Prozent des gesamten Gebäudekomplexes aus. Das Geld kommt durch andere Vermietungen herein.“

Die Leute wollten gerade von Donnerstag bis Sonnabend relaxt ins Wochenende gehen. Da könne man eine Location wie die Markthalle nicht schon um 20 Uhr schließen, bilanzieren sie. Donnerstags gehe dieser musikalische Abendausklang bis 21 Uhr. Aus freien Stücken hätten sie in der Markthalle Schallpegelmesser installiert, um den Lärmpegel genau im Auge zu behalten. Zudem sei die Lautstärke von einem unabhängigen Sachverständigen überprüft und für gut befunden worden.

Auf den Vorwurf seitens der Anwohner, die Polizei sei trotz Anrufen nicht gekommen, entgegnet Stefes, er selbst habe die Polizei gerufen, wenn es in der Markthalle zu Problemen mit einer bestimmten Klientel gekommen sei. In keinem der Fälle habe die Polizei Überschreitungen der zulässigen Lautstärke feststellen können. Da sei sogar der Straßenverkehr lauter. „Immerhin haben wir Fenster mit Dreifachverglasung, die in aller Regel auch geschlossen bleiben“, so Fuchs. Den Vorwurf, zu wenige Toiletten für die Besucher vorzuhalten, erkennen die Geschäftsführer ebenfalls nicht an: „Es gibt acht Toiletten plus Urinale plus Behinderten-WC, die auch als öffentliche Toiletten zugänglich sind.“ Dafür trage Bremen zehn Prozent der Kosten und einen Teil der Nebenkosten.

20 Veranstaltungen pro Jahr

Die Markthallen-Betreiber hatten im November ihr Veranstaltungskonzept im Beirat vorgestellt. Manuela Jagemann, die stellvertretende Ortsamtsleiterin, berichtete auf der Fachausschuss-Sitzung, dem Beirat seien die Ausnahmewünsche damals zu weit gegangen. Daraufhin war ein Kompromiss ausgehandelt worden, der 20 Veranstaltungen pro Jahr vorsieht, die bis Mitternacht gehen dürfen und die von nicht mehr als 400 Gästen besucht werden dürfen. Hintergrund: „Wir haben für die Markthalle viele Anfragen für Firmen- und Hochzeitsfeiern“, sagt Stefes. Nun ist der ausgehandelte Veranstaltungs-Kompromiss für ein Jahr genehmigt worden. Voraussetzung: Die Lautstärke-Vorgaben werden eingehalten.