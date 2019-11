Frühstücksorganisator im Nebenamt: Innensenator Ulrich Mäurer. (Frank Thomas Koch)

Schöner parken

Der „Hurrelberg“ schmiegt sich an die Rückseite des Polizeireviers Mitte und des Forums am Wall. Ein unscheinbarer Weg, allerdings bis vor Kurzem ein Beispiel erstaunlicher Kreativität im Kampf um das rare Gut öffentlicher Innenstadtparkplatz. Zum Einsatz kamen: ein dem Vernehmen nach selbstgestaltetes Parkverbotsschild mit Hinweis auf Spezialausweise, ein Besenstiel, ein bisschen Absperrband und ein paar Pylonen entlang des Parkstreifens an der Tiefgarageneinfahrt: Fertig war die dauerreservierte und von Wagen aller Preisklassen frequentierte Abstellzone für – tja, wen eigentlich? Vom WESER-KURIER befragt, wusste das Amt für Straßen und Verkehr von nichts. Noch vor der Nachfrage bei der Polizei war das Arrangement vor wenigen Tagen wie von Zauberhand verschwunden, gefolgt von der Auskunft der Polizeipressestelle, die Absperrung sei „im Rahmen des Freimarktsumzugs für Einsatzfahrzeuge“ erfolgt und, nun ja, „verspätet entfernt“ worden. Das wiederum ist angesichts der stattlichen Zahl von Jahren, die der Freimarkt schon auf dem Buckel hat, ein schönes Beispiel für die Relativität von Zeit, aber nicht die Wahrheit. Denn die Existenz des selbst gebastelten Sonderparkplatzes begann, regelmäßige Besucher der Gegend wissen es, nicht erst Mitte Oktober 2019. Das legen inzwischen auch erneute Recherchen der Polizei nahe, die sich besagten Parkplatz offiziell nun gar nicht mehr erklären kann und nach dem Urheber fahndet. Hierzu ein sachdienlicher Hinweis an die „Soko Hurrelberg“: Auf den Pylonen prangte gut lesbar die Buchstaben-Kombination „POL-HB“…

Kampf der Aufschieberitis

Prokrastination – diese aus dem Lateinischen stammende Imponiervokabel bezeichnet die Neigung, Vorhaben immer wieder aufzuschieben, bis man sie nur noch unter höchstem Druck oder gar nicht mehr rechtzeitig erledigen kann. Dem Vorsitzenden der Grünen-Bürgerschaftsfraktion, Björn Fecker, kann das nicht mehr passieren. Er hat auf der Rückseite seines Mobiltelefons einen Schriftzug aufgebracht, der programmatischen Charakter hat. Darin sind die Wörter „sollte“, „könnte“, „hätte“ und „würde“ durchgestrichen. Übrig bleibt nur das Verb „machen“. Eine klare Kampfansage an den inneren Schweinehund also. Bleibt die Frage: Wer erinnert Fecker regelmäßig daran, auf die Rückseite seines Handys zu schauen?

À la carte

Es ist eine Runde mit Tradition: Vor der Senatssitzung am Dienstagvormittag treffen sich die Mitglieder der Landesregierung stets zum Senatsfrühstück. In gemütlicher Runde wird dabei informell vorbesprochen, womit man sich anschließend offiziell beschäftigt. Die Senatoren zahlen selbst, aber irgendjemand muss die Sache ja organisieren. Dieser Aufgabe hat sich jetzt Ulrich Mäurer (SPD) angenommen, seines Zeichens Chef der Innenbehörde. „Der überlässt nichts dem Zufall“, sagt einer seiner Kollegen. Mäurer habe eine Liste mit Zutaten aufgesetzt, die vor allem eines sind: gesund. Viel Vollkorn, viel vegetarische Produkte. Wer auf Nutella steht, wird sein Glas wohl künftig an Mäurer vorbei ins Rathaus schmuggeln müssen.