Der Steg am Unisee kann nicht mehr benutzt werden. (FR)

Sommer, Sonne, Badespaß – an einer Anlegestelle des Unisees ist das nur noch mit Vorsicht zu genießen. Marode Holzpaletten sinken auf einer Stegseite ins Wasser, Schrauben ragen ungeschützt aus dem Holz. Zudem liegt zwischen Ufer und Steg eine Kluft.

Günther Hagedorn ist entsetzt, häufig joggt der aus der Schifffahrt kommende Mann an der Stelle vorbei. „Der Steg muss sofort weg“, fordert er. Dieser sei nicht nur optisch hässlich, sondern auch eine „Lebensgefahr“ für Besucher und insbesondere Kinder. „Wenn man im Schifffahrtsbereich arbeitet, dann achtet man besonders auf das Wohl anderer Menschen“, erklärt er sein Engagement. Umso mehr ärgere es ihn, „dass nichts dagegen unternommen wird“. „Auch wenn sich bisher noch kein Unfall an dieser Stelle ereignet hat, ist die Gefahr in der Hochsaison besonders groß“, meint Hagedorn.

Niemand fühlt sich verantwortlich

Auch der Inhaber einer benachbarten Surfschule, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, hält die Anlegestelle für "hinüber". Sie ist aus seiner Sicht aber nicht das einzige Problem am Stadtwaldsee. „Es gibt viele Dinge, um die sich nicht gekümmert wird, weil sich keiner verantwortlich fühlt“, sagt er.

Den Auftrag zur Sanierung des Stegs gibt es seit Anfang des Jahres, sagt Bernd Schneider, Sprecher der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport. Warum bislang trotzdem nichts passiert ist? Für die Genehmigung eines solchen Auftrages seien mehrere Behörden zuständig, es könne sein, dass es im Zusammenspiel gehakt habe. „Wir bemühen uns, dass der Steg in absehbarer Zeit wieder nutzbar ist“, sagt Schneider. Die Anlage komplett abzureißen, ist nicht im Interesse der Beteiligten. „Es wäre schön, wenn der Steg Ende der Saison wieder benutzt werden kann“, sagt Schneider.