Martina Herchenröder bietet telefonische Seelsorge für Ärzte und Pfleger an.

Martina Herchenröder: In den Krankenhäusern herrscht seit einigen Wochen große Anspannung. Es gibt noch einige freie Betten, wir haben hier zum Glück noch keine italienischen Verhältnisse. Dennoch hat sich der Alltag in den Kliniken verändert.

Einige erwarten, dass bald eine Welle über die Stationen hereinbricht. Viele neue Fälle, darunter schwere Verläufe, die alle auf einmal behandelt werden müssen. Das ist die Befürchtung. Da stehen Fragen im Raum: Was kommt da noch auf uns zu? Ist das gerade bloß die Ruhe vor dem Sturm? Eine Pandemie bedeutet, mit großen Unsicherheiten umgehen zu müssen. Das kann belastend sein.

Martina Hechenröder (Privat)

Anfangs löst so eine Krise bei einigen auch Euphorie aus, man will die Situation gemeinsam bewältigen und Menschen helfen. Auf Dauer droht ein Krisenmodus aber erschöpfend zu werden. Das kann sich in ständiger Unruhe und Schlafstörungen ausdrücken, man wird rastlos. Auch weil Corona noch andere Ängste weckt.

Natürlich beunruhigt es Ärzte und Pflegekräfte, dass die Schutzausrüstung knapp wird. Wenn das Infektionsrisiko steigt, geraten sie zunehmend in einen Konflikt. Sie wollen ihren Job möglichst gut machen, aber sie wollen auch vermeiden, ihre Nächsten in Gefahr zu bringen. Wer mit Schutzkleidung arbeitet, die den Ansprüchen nicht genügt, hat womöglich das Gefühl, selbst zum Risiko für andere zu werden.

Es gibt sicherlich Ärzte und Pflegekräfte, die sich im Privatleben vermehrt isolieren, um andere zu schützen.

Diese Gefahr scheint tatsächlich zu bestehen. Man will helfen und wird isoliert. Gegen Corona zu kämpfen, das kann ziemlich einsam machen. Ärzte und Pflegekräfte arbeiten gerade unter erschwerten Bedingungen, und dann werden sie, so fühlt es sich für einige an, auch noch von anderen dafür mit Ausgrenzung bestraft. Das ist eine doppelte Belastung, die wir mit unserem Entlastungstelefon etwas auffangen wollen.

Das Personal in Altenheimen arbeitet am emotionalen Limit. Seit das Besuchsverbot gilt, müssen sie auffangen, dass die Angehörigen fehlen. Die Pflegekräfte sind sowieso schon ausgelastet, und jetzt sollen sie noch die Familie der Bewohner ersetzen. Wenn in den Einrichtungen das Virus ausbricht, sind sie selbst einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Sollte es im Heim zu vielen Todesfällen kommen, wird es besonders aufreibend.

Man muss erst mal einen Umgang damit finden, wenn einige Bewohner schnell hintereinander versterben sollten. Doch für Trauer bleibt dann oft kein Raum.

Auch weil Schuldzuweisungen von außen auf die Einrichtung einprasseln. Hätte der Ausbruch im Heim verhindert werden können? Wer hat einen Fehler gemacht? Es ist nicht einfach, damit umzugehen.

Schnell wird die Frage im Raum stehen, wie es wirtschaftlich für das Heim weitergeht, wenn ein großer Teil der Bewohner verstorben ist. Plötzlich müssen die Pfleger auch um ihre Jobs fürchten. Wie soll da jemand Abschied nehmen? Die Mitarbeiter haben kaum Zeit, das alles zu verarbeiten, weil ein Problem auf das nächste folgt. Eine Negativspirale, auf die niemand so richtig vorbereitet ist.

Wir könnten noch mit viel mehr Pflegekräften und Ärzten sprechen. Bisher hält sich die Rückmeldung in Grenzen.

Ich denke, es dauert, bis sich unser Angebot herumgesprochen hat. Dazu kommt, dass sich Ärzte und Pflegekräfte eher als Helfer verstehen. Für einige ist es sicher nicht ganz leicht, sich einzugestehen: Ich brauche selbst Hilfe.

Viele könnten ein Trauma nach dem Virus erleben. Jetzt schieben sie die Sorgen noch von sich weg und funktionieren. Spätestens mit der Rückkehr der Normalität werden dann die Probleme kommen. Das sollte man jetzt vorbeugen, denn noch stehen wir am Anfang der Pandemie. Der Stresspegel in den Kliniken und Altenheimen wird wahrscheinlich noch steigen. Bevor es soweit ist, sollten sich Ärzte und Pflegekräfte gedanklich auf so eine Situation einstellen. Dabei können wir sie unterstützen. Damit sie besonnen reagieren, wenn sich die Lage verschlechtern sollte.

Kommt es zum Schlimmsten, müssen Ärzte dramatische Entscheidungen treffen. Wenn die Kliniken voll und die Betten knapp werden sollten, stünden sie vor extrem schweren Entscheidungen: Wer wird zuerst behandelt, wer wird beamtet und wer nicht?

Trotzdem werden sich Ärzte dann womöglich fragen: Habe ich alles richtig gemacht? Hätte ich noch mehr Leben retten können?

Es würde in so einem Fall darum gehen, den Menschen das Schuldgefühl zu nehmen, denn sie alle werden in dieser Krise ganz sicher genug leisten und alles geben.

Zur Person

Martina Herchenröder

ist Psychotherapeutin. Die 54-Jährige ist unter anderem bei der Bundeswehr beschäftigt, wo sie mit Soldaten Kriegseinsätze aufarbeitet. In der Corona-Krise engagiert sie sich beim Entlastungstelefon für Bremer Ärzte und Pflegekräfte.

Zur Sache

Hilfe für Ärzte und Pflegekräfte

Das Entlastungstelefon der solidarischen Psycholog*innen richtet sich an Bremer, die in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen beschäftigt sind. Das Angebot, für das mehr als 60 Ehrenamtliche im Einsatz sind, kann täglich zwischen 7 und 10 Uhr, 15 bis 18 Uhr und 20 bis 23 Uhr in Anspruch genommen werden. Die Nummer lautet 01 52 / 24 15 53 12. Die Anfragen werden vertraulich und anonym behandelt.