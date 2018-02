Am Sonnabend, 3. Februar, wird der Sambakarneval offiziell auf dem Marktplatz eröffnet. (dpa)

"Verschollen im Weltraum" lautet das Motto des bereits 33. Samba-Karnevals in diesem Jahr. Eine Anlehunung an das Raumfahrtjahr 2018, das in Bremen unter dem Motto "Sternstunden" gefeiert wird. Auch die Samba-Karnevalisten wollen am Freitag und Sonnabend wahre "Sternstunden" bieten.

"Berauschend, farbenprächtig, glitzernd und exotisch" wollen sich die Sambistas, Maskenspieler und Stelzenläufer wieder präsentieren. Los geht's am Freitag, 2. Februar, ab 16 Uhr mit dem Karneval der Kids im Bürgerhaus Weserterrassen. Von 18 bis 20 Uhr geht dann im Ostertorviertel das "Lichtertreiben" im Milchquartier über die Bühne. "Leuchtende Masken-, Tanz- und Stelzen-Figuren wandeln durch die schmalen Gassen. Begleitet von sphärischen Klängen entsteht eine märchenhafte Welt, in der die leuchtenden Phantasiefiguren die Zuschauer in ihren Bann ziehen", kündigt der Verein Initiative Bremer Karneval an.

Am Freitagabend steht dann noch das "Einheizen" im Lagerhaus und in der Lila Eule auf dem Programm, bevor der Samba-Karneval dann tags darauf auf dem Bremer Marktplatz ganz offiziell eröffnet wird. Das passiert ab 12 Uhr. Mehr als 1500 Aktive in rund 70 Sambagruppen aus Deutschland, den Niederlanden, Dänemark, Polen und Groß-Britannien wollen bei der 33. Auflage des Spektakels ihr Publikum in Bremens guter Stube begeistern.

Und natürlich nicht nur dort. Denn an die Eröffnungsinszenierung auf dem Marktplatz schließt sich der große Samba-Umzug tanzend und trommelnd Richtung Ostertorviertel in Bewegung. Bis 17.30 Uhr gibt es dann im Ostertorviertel zudem Konzerte auf vier Bühnen.

Am Sonnabendabend wird beim großen Maskenball ab 20 Uhr im Schlachthof an der Bürgerweide weitergefeiert. "Ball im All" lautet das Motto. Die Veranstalter versprechen ein Erlebnis der besonders karnevalistischen Art: "Ein kosmisches Universum voll Rhythmus und Tanz entfaltet sich auf allen Ebenen von der Kesselhalle bis zum Keller". Weitere Informationen zum Karnevalgeschehen gibt es hier.

Nicht nur die Straßenbahnlinie 3 wird am Sonnabend, 3. Februar, während des Samba-Karnevals umgeleitet. (FR)

Straßenbahn- und Buslinien werden umgeleitet

Der Bremer Sambakarneval hat am Sonnabend, 3. Februar, einige Folgen für den Öffentlichen Personennahverkehr. Die Bremer Straßenbahn AG kündigt Umleitungen auf den Innenstadtlinien in "drei Phasen" an:

Von etwa elf bis 14.15 Uhr werden die Linien 2 und 3 ab Doventor/Eduard-Schopf-Allee über Daniel-v.-Büren-Straße, Falkenstraße, Hauptbahnhof (Steig C/D), Rembertistraße, Am Dobben und Humboldtstraße zum Sielwall umgeleitet. Die Linien 4 und 6 werden in dieser Zeit ab Hauptbahnhof (Steig E/F) über Am Wall, Am Brill, Westerstraße, Am Neuen Markt und Theater am Leibnizplatz umgeleitet.

Von etwa 11.45 bis 14.15 Uhr werden dann auch die Linie 8 ab Hauptbahnhof über Am Brill zur Hochschule, die Linie 24 ab Hauptbahnhof über Herdentor und Wilhelm-Kaisen-Brücke sowie die Linie 25 ab Hauptbahnhof über Herdentor und Am Brill (Höhe Sparkasse) umgeleitet.

In der dritten Phase schließlich, von etwa 14.15 bis 18 Uhr, werden die Linien 2 und 3 ab Obernstraße zur Domsheide (Steig I/J) und weiter über Schlüsselkorb und Hauptbahnhof (Steig A/B) zum Sielwall umgeleitet.

Weitere aktuelle Informationen gibt es im Internetportal der BSAG sowie in der VBN-App.

Wie lange die Linien umgeleitet werden müssen, "hängt vom Veranstaltungsverlauf ab", so die BSAG. "Darüber hinaus kann es zu spontanen Verkehrsbehinderungen und Verzögerungen kommen."