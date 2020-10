Der diskrete Charme der Justizbehörde: Weil es keinen Schlüssel für die Tür gibt, zeigt im Flur der Behörde ein rotes Licht an, wann die Toilette besetzt ist. (Frank Thomas Koch)

Müssen Behördenmitarbeiter schon bald innerhalb der Dienstgebäude einen Mund-Nasen-Schutz tragen, sobald sie sich außerhalb ihrer Amtsstuben bewegen? Der Senat wird an diesem Dienstag über entsprechende Pläne beraten. Zwischen den Ressorts gibt es zu diesem Thema offenbar noch Unstimmigkeiten.

Hintergrund ist der Anstieg der Corona-Infektionszahlen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt in Bremen deutlich über dem bundesweiten Durchschnittswert. Da der öffentliche Dienst in Bremen größter Arbeitgeber ist, stehe er „in der besonderen Verpflichtung, der weiteren Verbreitung des Coronavirus durch geeignete Maßnahmen entgegenzuwirken“, heißt es in einer Vorlage der Finanzbehörde für die Senatssitzung an diesem Dienstag. Der Vorschlag lautet: Maskenpflicht für alle Behördenmitarbeiter, wenn sie sich „auf gemeinschaftlich genutzten Flächen“ aufhalten. Darunter werden Flure und Gänge, Toiletten sowie Küchen- und Sozialräume verstanden. In der Praxis hieße das: Wer sein Dienstzimmer verlässt – und sei es nur, um den Flur in ein anderes Zimmer zu überqueren –, muss vorher eine Maske aufsetzen. Eine Ausnahme soll es nur für Besprechungsräume geben.

Rechtliche Bedenken

Im Justizressort hält man offenbar nur wenig von dieser Idee. Es bestünden „erhebliche rechtliche Bedenken“ gegen einen möglichen Senatsbeschluss, Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst zum Tragen von Masken in den Dienstgebäuden zu verpflichten, heißt es in einer Stellungnahme aus dem Haus von Senatorin Claudia Schilling (SPD). Seit April gebe es arbeitsmedizinische Leitlinien zum Thema Corona in Behördengebäuden.

Eine Maskenpflicht sei darin nicht vorgesehen, und an dieser grundlegenden Bewertung habe sich zwischenzeitlich nichts geändert. Eine Maskenpflicht könne höchstens für Publikumsbereiche infrage kommen, nicht aber für die Bediensteten gelten, schreiben die Fachleute aus der Justizbehörde. Auch in der Innenbehörde gibt es Vorbehalte. Im Haus von Senator Ulrich Mäurer (SPD) hat man „grundsätzliche Bedenken, dass die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes generell und unabhängig von der Bürgernähe der Dienststelle bestehen soll“.