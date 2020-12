Sind Mund und Nase korrekt bedeckt? Beamte der Bundespolizei schauen den Fahrgästen ins Gesicht. (Frank Thomas Koch)

Der Herr, der am Montagmittag auf einem der Drahtkorbstühle am Gleis 14 des Hamburger Hauptbahnhofs in seine Zeitung vertieft ist, zuckt zusammen und blickt auf, als sich die Ränder seines Blickfeldes plötzlich verdunkeln. Vier Beamte der Bundespolizei in Montur stehen vor ihm. Einer von ihnen weist den Mann freundlich darauf hin, dass seine Mund-Nasen-Bedeckung im Augenblick lediglich eine Mundbedeckung ist und der Mann damit gegen die Regeln verstößt. „Also bitte einmal hochziehen!“ Der Mann guckt ein bisschen schuldbewusst, zupft sich die Maske wieder über die Nase. „Danke“, die Bundespolizisten gehen weiter und lassen ihre Blicke über den Bahnsteig schweifen. Alles gut so weit, keine unbedeckten Nasen oder Münder in Sicht.

Ein paar Minuten später rollt pünktlich um 12.42 Uhr auf Gleis 13 der Intercity 2311 heran, er kommt von Westerland, Fahrtende ist abends in Stuttgart. Die Gruppe der Polizisten wartet zusammen mit zwei Kollegen der Deutsche Bahn (DB) Sicherheit, bis alle Fahrgäste Koffer, Einkaufstüten und sich selbst in den Zug gewuchtet haben. Es folgen letzte Absprachen der Kontrolleure untereinander und dann geht's los mit der Überprüfung der Maskenquote an Bord.

In normalen Zeiten ist die Bundespolizei verantwortlich für die Sicherheit auf den Bahnhöfen. Und sie kommt dann hinzu, wenn es in den Zügen brenzlig wird. Nun unterstützt sie die Angestellten der DB Sicherheit auch bei den Maskenkontrollen. „Unsere Kollegen schreiten bei Eskalationen ein“, sagt Angelika Kubik, Sprecherin der Bundespolizeidirektion Hannover. Also etwa in dem Fall, dass sich ein Maskenverweigerer derart renitent verhält, dass er des Zuges verwiesen wird. Dass Beamte Passagiere dann am nächsten Halt in Empfang nehmen müssen oder schon im Zug Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten ausstellen, sei aber die Ausnahme, betont die Bundespolizeisprecherin. „Es handelt sich um etwa ein Prozent der Fälle.“ Zu tun hat die Bundespolizei aber schon: Etwa 300 Mal pro Tag würden Menschen alleine im Dreieck zwischen Bremen, Niedersachsen und Hamburg wegen fehlender oder fehlerhaft getragener Masken angesprochen, sagt Kubik.

Ähnliches berichtet Franziska Hentschke, Sprecherin der Deutschen Bahn für den Norden. „Am Anfang war es für viele noch ungewohnt, aber inzwischen halten sich 99 Prozent der Fahrgäste an die Maskenpflicht“, sagt sie. „Und von denen, die es nicht machen, lassen die meisten mit sich reden.“ So ist es dann auch im IC 2311. Zwischen Hamburg und Bremen ist nicht einmal die Hälfte der Plätze besetzt. Die meisten Fahrgäste lesen, dösen oder tippen mit korrekt bedeckten Gesichtern in ihre Notebooks – manche gucken ein bisschen irritiert angesichts des Trosses, der sich im Gänsemarsch durch den Mittelgang schiebt.

Selbst die Hunde seien tipptopp ausgestattet, witzelt einer der Kontrolleure, nachdem er an zweien mit Maulkörben vorbeigelaufen ist. Dann ist da doch jemand „oben ohne“, aber der Mann sitzt im ansonsten leeren Bordrestaurant und könnte sich anders sein Bier nicht zu Gemüte führen. In Waggon 6 schließlich ist eine Ermahnung fällig. In seiner Heimat Schweden sei die Maske keine Pflicht, entschuldigt sich der Reisende namens Alf und setzt den Schutz auf. „Ich habe kein Problem mit den Masken. Eher, wenn es um die Impfung geht. Aber das ist ein anderes Thema“, sagt er.

Die kurioseste Maskenausrede, die Zugführer Pascal Liesegang bislang gehört hat, kam von einem Mann, der stattdessen einen Kaffeefilter trug. „Er hat gesagt, so würde seine Brille nicht beschlagen“, erzählt er in seinem weihnachtlich dekorierten Dienstabteil. „Ich habe den Mann sogar ein zweites Mal getroffen, wieder mit Kaffeefilter. Als er mich erkannt hat, hat er aber dann schnell eine richtige Maske aufgesetzt.“

Zur Sache

Im Dezember wird verstärkt kontrolliert

Die Deutsche Bahn und die Bundespolizei haben am Montag bundesweit mit einem Aktionstag auf die Pflicht hingewiesen, auch in Bahnhöfen und Zügen Mund- und Nasen-Schutz zu tragen. Wer sich weigert, begeht eine Ordnungswidrigkeit und kann mit 50 Euro in Bremen und 150 Euro in Niedersachsen zur Kasse gebeten werden.

Im Dezember werden Zugreisende den Kontrollteams noch häufiger begegnen: Geplant ist nach DB-Angaben, dass täglich in gut jedem zweiten Fernzug ein Kontrollteam unterwegs ist. „Wir haben über 2000 Kolleginnen und Kollegen von der DB Sicherheit im Einsatz“, sagte Personenverkehrsvorstand Berthold Huber. Auch die Bundespolizei setze zu diesem Zweck 6000 Beamte ein, sagte Bundespolizeipräsident Dieter Romann. Seit September bis einschließlich des vergangenen Wochenendes seien in den Zügen im Bundesgebiet etwa 200.000 Personen ohne Maske angetroffen worden. Davon seien von 3600 Fahrgästen die Personalien aufgenommen worden, sodass Bußgelder fällig würden. In 500 Fällen mussten die kontrollierten Personen am nächsten Bahnhof aussteigen.

Eine Maskenkontrolle mit Nebeneffekt gab es vor einigen Tagen am Hauptbahnhof in Bremerhaven: Als die Beamten abends einen 35-Jährigen auf seine fehlende Maske ansprachen, kramte er laut Mitteilung nervös in seiner Tasche. Heraus fiel dann eine echt aussehende Walther P22. Die Bundespolizisten stellten die Schreckschusswaffe und neun Patronen sicher. Der Mann besaß keinen Waffenschein und erhielt eine Anzeige.