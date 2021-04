In Bremen müssen Grundschüler vorerst keine Maske mehr tragen. (Matthias Balk)

Das Oberverwaltungsgericht Bremen (OVG) hat die Maskenpflicht für Grundschülerinnen und Grundschüler vorläufig außer Kraft gesetzt. Grund dafür sind zwei Eilanträge. In einem hatten sich durch ihre Eltern vertretene Kinder gegen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ab einem Inzidenzwert von 100 gestellt. Ein zweiter Antrag richtete sich gegen die Regelung, dass der Zutritt zum Schulgelände – und damit die Teilnahme am Präsenzunterricht – nur unter Vorlage eines negativen Corona-Tests zulässig ist.

Die Entscheidung des OVG richtet sich jedoch nicht gegen das Tragen der Masken an sich. Der zuständige Senat argumentiert, dass die Regelung, die die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung an den Inzidenzwert von 100 knüpft „und sich dies nicht auf ein oder mehrere Ausbruchsgeschehen außerhalb von Schulen zurückführen lässt“ zu unbestimmt sei. Für Grundschülerinnen und Grundschüler sowie ihre Eltern sei nicht feststellbar, wann diese Voraussetzung erfüllt sei, heißt es in der Begründung weiter. Das Gericht stellte jedoch auch klar, dass es die Pflicht zum Tragen einer Maske auch für Grundschüler für eine geeignete Maßnahme halte.

Die Regelung, den Zugang zum Schulgelände nur mit negativem Test zuzulassen, hält das Gericht ebenfalls für geeignet. Lediglich freiwillige Tests seien kein geeignetes Mittel um zu gewährleisten, dass sich alle auf dem Schulgelände befindlichen Personen einem Schnelltest mit negativem Ergebnis unterzogen hätten. Die Beschlüsse des Gerichts sind nicht anfechtbar.