In der Gottfried-Menken-Straße in der Bremer Neustadt ist am Montagabend ein Supermarkt überfallen worden. Nach Polizeiangaben betrat der maskierte Mann gegen 21.45 Uhr das Geschäft und ging direkt zur Kasse. Dort schlug er mit einem Metallrohr auf den Tresen und forderte Geld von der Angestellten. Die Frau übergab dem Täter einige Scheine, die dieser in einer rot-gelben Plastiktüte des Discounters Netto verpackte. Daraufhin floh der Unbekannte in Richtung Thedinghauser Straße.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und beschreibt den Täter wie folgt:

Alter: 20-25 Jahre

Größe: 1,70 bis 1,75 Meter

Haarfarbe: dunkel

Augenfarbe: braun

Statur: normal

Bekleidung: blau-schwarze Trainingsjacke, lange weiße Hose, schwarze Schuhe, graues Basecap

Maskierung: weißes Tuch vor dem Gesicht

Wer etwas gesehen hat oder Angaben zu dem Gesuchten machen kann, erreicht die Polizei unter 0421 - 362 38 88. (haf)