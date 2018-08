Die Polizei sucht nach Zeugen. (dpa)

Ein mit Sturmhaube maskierter Mann hat am Sonntagabend eine Tankstelle an der Kurfürstenallee in der Bremer Vahr überfallen. Wie die Polizei Bremen berichtet, bedrohte der Unbekannte die 37-jährige Angestellte vermutlich mit einer silberfarbenen Schusswaffe und forderte sie auf, seinen Stoffbeutel mit Bargeld zu füllen.

Kurz darauf habe die 66-jährige Mutter der Bedrohten den Verkaufsraum betreten und dem Täter signalisiert, die Polizei zu rufen. Daraufhin floh er mit dem erbeuteten Geld.

Die Polizei sucht nun nach dem Flüchtigen. Er wird auf 1,70 Meter geschätzt, hat eine kräftig-muskulöse Figur, trug schwarze Kleidung, Wollhandschuhe und eine Sturmhaube. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Bremer Polizei unter der Telefonnummer 0421/362 3888 entgegen. (var)