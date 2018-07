In Bremen-Gröpelingen eskalierte ein Streit auf einer Hochzeitsfeier. (dpa)

Wie die Polizei mitteilte, ist es am späten Sonntagabend erneut zu einer Massenschlägerei bei einer Hochzeit gekommen. Erst Anfang Juni hatte ein ähnlicher Vorfall bei einer Hochzeit in Oslebshausen für Aufsehen gesorgt, da auch die Braut wohl minderjährig gewesen ist.

Die Polizei Bremen wurde am Sonntag zu einem Veranstaltungszentrum an der Schragestraße im Bremer Stadtteil Gröpelingen gerufen, wo eine Massenschlägerei tobte. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Gast während der Feier auf der Tanzfläche niedergeschlagen. Als andere ihm zu Hilfe kamen, löste das eine größere Schlägerei aus, an der nach Zeugenaussagen am Ende zwischen 30 und 40 Personen beteiligt waren.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, beruhigte sich die Lage. Derzeit gehen die Ermittler von fünf leichtverletzten Personen aus. Der Auslöser der Prügelei konnte bislang noch nicht identifiziert werden. (jfj)