In Hemelingen kam es zu einer Schlägerei in einer Tankstelle. (Christian Kosak)

Mehrere Männer gerieten am frühen Sonntagmorgen in einer Tankstelle in Bremen-Hemelingen in einen heftigen Streit. Das teilte die Polizei am Mittag mit. Demnach seien drei Männer im Alter von 26, 28 und 33 Jahren im Verkaufsraum an der Hannoverschen Straße mit einem bisher Unbekannten aneinandergeraten. Weitere Männer beteiligten sich am Wortgefecht.

Der Streit zwischen den beiden Gruppen eskalierte schließlich zu einer Schlägerei, bei der Flaschen, Reifen und Mülleimer als Wurfgegenstände zum Einsatz kamen. Während der Auseinandersetzung betrat ein 50-Jähriger die Tankstelle und verletzte den 26-Jährigen mit einer Astschere, danach flüchtete er mit anderen Beteiligten. Polizisten nahmen den älteren Mann noch in der Nähe des Tatorts vorläufig fest. Die drei 26, 28 und 30 Jahre wurden mit Verletzungen in ein Klinikum gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter (0421) 362 3888 zu melden.