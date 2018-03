Massagen dienen meistens der Entspannung. Das Vertrauen in den Therapeuten ist dabei sehr wichtig. (dpa)

Ein Masseur, der beschuldigt wird, mehrere Frauen in Bremen sexuell missbraucht zu haben, hat die #Metoo-Debatte wieder in die Schlagzeilen gebracht. Dies sei nicht der erste Fall dieser Art in Bremen, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Bundesweit wurden in den vergangenen Jahren mehrere Missbrauchsklagen gegen Masseure erhoben. In Konstanz, Berlin und Köln beispielsweise waren 2017 Therapeuten wegen sexueller Belästigung beziehungsweise Missbrauchs verurteilt worden. In Bremen haben die mutmaßlichen Opfer einen offenen Brief verfasst. Der Masseur soll ayurvedische Massagen angeboten und mehrere Kundinnen dabei sexuell belästigt, einige sogar vergewaltigt haben.

Wie weit dürfen Masseure eigentlich bei ihrer Arbeit gehen? Können sich Patienten irgendwie schützen? Leider könne man solche Fälle nicht immer verhindern, sagt Franko Loddo, Sprecher des Berufsverbandes der Yoga- und Ayurveda-Therapeuten. Am wichtigsten sei, zu jemandem zu gehen, der schon bekannt ist oder zumindest gute Rezensionen erhalten habe. „Sonst kann man im Zweifel auch Kundinnen vor dem Studio nach ihrer Erfahrung fragen.“

Natürlich biete auch das keine hundertprozentige Sicherheit. Dies sei jedoch in anderen Bereichen – etwa beim Arzt oder bei einer Beratung – auch nicht anders, so Franko Loddo. „Es ist schade, dass so etwas heutzutage noch passiert. Sollte sich der Fall als wahr erweisen, wäre es sehr bitter.“

Der Bremer Masseur soll seinen Kundinnen vorab „Teilnahmebedingungen“ unterzeichnen haben lassen. Demnach sollten sich die Frauen äußern, falls sie etwas als unangenehm empfunden hätten. Loddo sieht solche Formulare skeptisch: „Früher war dies nicht normal. In Zukunft werden jedoch solche Schreiben wichtiger, denke ich.“ Denn es könne sein, dass die Therapeuten sich gegen unfaire Vorwürfe schützen wollten.

Polizei rät auf Bauchgefühl zu achten

Eine grundlegende Skepsis gegenüber Erklärungen und Teilnahmebedingungen ist laut der Bremer Polizei angebracht. „Grundsätzlich ist es ungewöhnlich, dass Masseure sich im Vorfeld von der Kundin eine vorgefertigte Erklärung unterschreiben lassen, in welcher sie sich verpflichtet, den Masseur umgehend anzusprechen, sollte dieser etwas tun, was sie nicht möchte“, so die Sprecherin. Am besten solle man die Massage in diesem Fall nicht in Anspruch nehmen. Das Gleiche gelte, wenn einem im Vorfeld etwas seltsam oder unangenehm vorkomme. In diesem Fall solle man, wenn möglich, die Behandlung umgehend abbrechen. Auf das eigene Bauchgefühl dürfe man auf jeden Fall hören, meint auch Loddo.

Nur bei Tantra-Massagen gebe es in der Regel keine Tabuzonen, erläutert der Therapeut. „Die Geschlechtsteile dürfen dabei einbezogen werden, aber das wird im Voraus geklärt.“ Welche Berührungen erlaubt sind, sollte also in einem Vorgespräch festgelegt werden. Tantra-Behandlungen würden auch als Therapie bei Missbrauchsfällen angewendet, fügt er hinzu, deshalb sei eine vertrauensvolle Umgebung umso wichtiger. Um Missverständnisse zu vermeiden, könne man sich bei allen Arten von Massagen schon vorher erkundigen, sagt Loddo.

„Wenn man sich unsicher ist oder noch nie eine solche Massage hatte, sollte man ruhig fragen, wie sie abläuft.“ Auch während der Sitzung könne man jederzeit den Masseur darauf aufmerksam machen, dass etwas unerwünscht ist. „Ein guter Masseur erörtert aber schon von sich aus die Behandlung vor der Sitzung.“ Er müsse ein Vertrauensverhältnis zu seinen Kunden aufbauen, damit sie sich entspannen könnten. Schließlich sei dies oft der Sinn einer Massage.

Viele Opfer verfallen in Schockstarre

Bei anderen Behandlungsformen wie der Ayurveda gelte es, den Genitalbereich und die Brustwarzen zu vermeiden. „Bei Ayurveda-Massagen wird meistens um die Brust herum massiert, und die Leisten auf der linken und rechten Seite werden gestreift“, fasst er zusammen. Es könne zwar aus Versehen passieren, dass man die Brust berühre, doch ein längerer Kontakt sei nicht normal. „Wenn die Kundin spürt, dass etwas nicht in Ordnung ist, soll sie das artikulieren.“

Psychologen betonen jedoch, dass Opfer von sexueller Gewalt manchmal in Schockstarre verfallen. Sie könnten sich dann kaum bewegen oder sprechen. Auch wehrten sie sich nicht. Kunden könnten jedoch im Vorfeld darauf achten, dass alles normal abläuft, sagt Loddo. „Werde ich beim Umziehen alleine gelassen? Werde ich mit dem Handtuch gut zugedeckt?“

Sollte man im Nachhinein das Gefühl haben, dass Grenzen überschritten worden sind, könne man sich mit Opferhilfsorganisationen – zum Beispiel dem Opfernotruf – in Verbindung setzen, rät die Polizei Bremen. Und wer sich aus Angst nicht traue, während einer vermeintlichen Belästigung zu reagieren, solle dann Anzeige erstatten. Ansprechpartner in diesem Fall sei das Fachkommissariat für Sexualdelikte.

Im Zuge der Diskussion über sexuellen Missbrauch in der Filmindustrie trauen sich inzwischen mehr Menschen, offen über erlebte sexuelle Misshandlungen zu sprechen. Allerdings könnten Schuldgefühle oder die Angst, als überempfindlich wahrgenommen zu werden, die Opfer zurückhalten, sagen Psychologen. „Die Dunkelziffer könnte leider höher sein“, vermutet der Therapeut Loddo. In dem Fall des Bremer Masseurs ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft.