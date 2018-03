Jens Ullmann gehört zu den Technikern, die für Wesernetz an der Gasumstellung in Bremen arbeiten. (Frank Thomas Koch)

Die Umstellung der Gasversorgung in Bremen sorgt weiterhin für verärgerte Kunden. Noch immer gibt es zahlreiche Berichte über Probleme bei Hausbesuchen der vom Gasnetzbetreiber Wesernetz beauftragten Monteure. In Einzelfällen gab es sogar Ultimaten des Unternehmens gegenüber den Kunden. Angedroht wurde, die Gasversorgung einzustellen, wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt kein Hausbesuch möglich sei, berichten Verbraucher.

Gerade in den Osterferien führte dies zu Unmut, auch weil Besuchstermine von Wesernetz teils sehr kurzfristig von Freitag auf Dienstag angekündigt worden seien oder in Zeiten fielen, in denen die Kunden im Urlaub waren. Zugleich seien keine Alternativen angeboten worden. Aus Sicht von Wesernetz ist das Problem ein inzwischen drängender Zeitplan.

Unmittelbar nach Ostern wird am 3. April in Oberneuland, Borgfeld und großen Teilen von Horn-Lehe sogenanntes H-Gas ins Netz fließen. Auch das benachbarte niedersächsische Lilienthal wird an diesen Stichtag durch den dortigen Netzbetreiber Osterholzer Stadtwerke umgestellt. Die Bereiche hängen an der gleichen Gasfernleitung.

„Zuvor müssen alle Geräte auf das neue energiereichere Gas eingestellt werden“, sagt Wesernetz-Sprecher Friedhelm Behrens. Wenn das aus Terminschwierigkeiten nicht möglich sei, bleibe dem Gasnetzbetreiber aus Gründen der Sicherheit keine andere Möglichkeit, als Heizungen und Gasherde so lange stillzulegen, bis ein Monteur die Geräteanpassung vor Ort vorgenommen hat. „Dazu sind wir schon rein rechtlich verpflichtet.“

Zugleich zeigte Behrens Verständnis für den Unmut der Betroffenen. „Ultimaten sind sicher nicht der richtige Weg, um mit den Kunden einen Termin zu finden. Dafür kann ich mich nur entschuldigen.“ Der Unternehmenssprecher warb aber auch um Verständnis für Wesernetz. Weder den Zeitplan der Umstellung, noch der Umstand, dass Bremen als erste Großstadt diesen Prozess durchlaufe und darum vermutlich das meiste Lehrgeld zahle, habe sich das Unternehmen ausgesucht. „Das ergibt sich aus dem Gasnetzentwicklungsplan der Bundesnetzagentur.“

Eigentliche Umstellung erst beim zweiten Termin

Danach soll Bremen flächendeckend ab 2020 das neue Gas verbrauchen, Bremerhaven ab 2021. Bislang wurde die Versorgung in Bremen nur in Hemelingen und Osterholz umgestellt. Nach dem Nordosten sollen in diesem Jahr auch noch Schwachhausen, das Viertel, die Östliche Vorstadt sowie Habenhausen, Kattenturm, Obervieland und Teile von Huckelriede umgestellt werden. Die Innenstadt sowie Findorff und Walle folgen im kommenden Jahr, ebenso wie Teile von Stuhr, Weyhe und Thedinghausen.

Zweimal kommen die Gasinstallateure bei diesem Prozess zu jedem Verbraucher ins Haus. Ein erster Besuch dient allein der Erfassung der Geräte, ein zweiter der eigentlichen Umstellung auf das neue Gas. Beide Termine sind für den Kunden kostenfrei. „Unterm Strich bedeutet das in unserem Versorgungsgebiet rund 500.000 Hausbesuche“, rechnet Behrens vor. Davon verliefen rund 98 Prozent völlig problemlos.

„Aber zwei Prozent bedeuten bei der Masse eben tatsächlich 10.000 Monteureinsätze, bei denen etwas schiefläuft.“ Die bislang aufgetauchten Probleme werde man laut Behrens aber auch künftig nicht abstellen können. Dafür habe Wesernetz bei allem Bemühen um die Qualitätssicherung schlicht nicht die notwendigen Ressourcen. „Die können wir für diesen einmaligen Prozess auch nicht aufbauen.“

Hinzu komme: Von den rund 90 Monteuren, die für Wesernetz in Bremen unterwegs seien, fielen aktuell etwa 20 Prozent durch die Grippewelle aus. „Das ist keine Entschuldigung, aber auch ein Grund, warum Termine kurzfristig angekündigt werden oder ausfallen.“ Grundsätzlich notwendig wird die Umstellung, weil die Niederlande den Export des bislang in Nordwestdeutschland eingespeisten L-Gases bis zum Jahr 2030 einstellen.

Stattdessen kommt energiereicheres H-Gas aus Norwegen und Russland in die Leitungen. Geschätzt rund fünf Millionen Endgeräte müssen an die veränderte Gasqualität angepasst werden. In Niedersachsen sind es rund 600.000 Kunden, deren Geräte der Versorger EWE Netz im Weser-Elbe-Gebiet ab Ende 2018 umstellen muss. Als erste Kommune war 2015 die niedersächsische Kleinstadt Schneverdingen an der Reihe. Auch in Achim lassen die Stadtwerke bereits H-Gas fließen.

