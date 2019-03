Alle Teilnehmer erhalten eine Fahrkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel der BSAG. (Wolfram Kastl/dpa)

In zwei Wochen, am 29. und 30. März, geht die Stadtputzaktion „Bremen räumt auf“ in die nächste Runde. Bereits an diesem Montag startet die Materialausgabe. An 16 Recyclingstationen der Bremer Stadtreinigung können sich alle, die mitmachen wollen, ihr Aufräummaterial kostenlos abholen. Das Paket beinhaltet Müllsäcke und Schutzhandschuhe sowie Sammelregeln und Routenpläne. Die Routenpläne markieren offizielle Müllablageplätze, an denen der gesammelte Müll während der Aktionstage abgelegt werden kann.

Neben der Sammelausrüstung erhalten alle Teilnehmer noch eine Fahrkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel der BSAG. Anmeldungen für „Bremen räumt auf“ werden per Telefon unter 04 21/491 55 40 16 und unter www.bremen-raeumt-auf.de entgegengenommen. Dort stehen die Anmeldeformulare auch zum Download bereit und können per Fax an 04 21/ 491 55 40 99 gesendet werden.