Sicherere Fahrt: Eines der geförderten Forschungsprojekte soll das Bremsen von Lkw verbessern. (Symbolbild) (Julian Stratenschulte /dpa)

Die Forschung zu Künstlicher Intelligenz an der Bremer Uni machte zuletzt gleich mehrfach Schlagzeilen mit Erfolgsmeldungen; mehrere Bremer Wissenschaftler aus diesem Bereich werden zur Weltspitze gerechnet. Nun vermelden auch Technomathematiker, die in an der Universität Bremen zu Künstlicher Intelligenz forschen, einen Erfolg. Das Zentrum für Technomathematik bekommt Fördermittel in Höhe von zwei Millionen Euro. Geldgeber sind das Bundesforschungsministerium und die Klaus-Tschira-Stiftung, die zu den größten deutschen Stiftungen gehört.

Mit dem Geld sollen sieben Forschungsprojekte finanziert werden, die auf konkrete praktische Anwendungen zielen. Diese Projekte sollen von den Bremer Forscherinnen und Forschern mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft bearbeitet werden. Zu den Partnern aus der Industrie gehören unter anderem die Unternehmen EWE, Siemens, die Deutsche Bahn und Volkswagen. Die Bremer Technomathematiker entwickeln Algorithmen für neue Software, die in verschiedenen Bereichen zum Einsatz kommt – zum Beispiel in der Medizin, in der Energieversorgung oder im Verkehr.

Der größte Teil der Fördermittel werde in acht neue Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter an der Uni Bremen fließen, sagt Jens Behrmann, Leiter des Arbeitsbereichs „Deep Learning“ der Arbeitsgemeinschaft Technomathematik. „Das Team wird wachsen“, sagt der 31-Jährige. Zum Vergleich: Derzeit gehören Behrmann zufolge 16 Wissenschaftler zu dieser Arbeitsgemeinschaft. Mit „Deep Learning“ ist eine Technik maschinellen Lernens gemeint, die davon inspiriert ist, wie Neuronen-Netzwerke im menschlichen Gehirn arbeiten, erklärt der Mathematiker.

Software erkennt typische Gewebestrukturen von Hautkrebs

Zu den sieben Projekten, die von den Bremer Mathematikern entwickelt werden sollen, gehört zum Beispiel ein Programm, dass Ärzten bei der Krebsdiagnose helfen soll. Wenn Ärzte bei einem Verdacht auf Hautkrebs dem Patienten Gewebe entnehmen, wird dieses Gewebe traditionell im Labor unter einem Mikroskop untersucht. Inzwischen arbeiten Ärzte aber auch mit digitalen Bildern des Gewebes. Eine entsprechend programmierte und gefütterte Software „erkennt typische Gewebestrukturen von Hautkrebs“ erklärt Behrmann. Dies soll die aufwändige Arbeit von Medizinern mit hochaufgelösten Bildern an großen Bildschirmen erleichtern.

Ein zweites der Projekte zielt darauf, Fahrsysteme für Lkws von Volkswagen zu verbessern. „Wir arbeiten daran, Bremsvorgänge zu simulieren, die vorkommen, wenn ein Lkw auf sandigem Boden ins Schlingern kommt“, sagt Behrmann. Eine Fahrassistenz mit künstlicher Intelligenz könnte über Sensoren an den Reifen informiert werden, wie groß die Sandkörner sind. Sie soll dann berechnen, wie der Bremsvorgang optimal unterstützt wird, sodass möglichst kein Unfall geschieht.