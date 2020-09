Sollen die Möglichkeit bekommen, die Jugendschule zu besuchen: die Kinder der kürzlich preisgekrönten Kinderschule. Hier die neunjährige Lia (vorne) mit Jurorin Karin Brügelmann (hinten v. l.), Schulleiterin Philine Schubert und Jurorin Silvia-Iris Beutel. (Christina Kuhaupt)

Was die Montessori-Oberschule in Potsdam gerade auf den Weg bringt, das kann sich Sona Terlohr auch für das Bremer Gegenstück gut vorstellen, die geplante Jugendschule. In der brandenburgischen Hauptstadt geht es den Reformpädagogen darum, mathematischen Stoff auch mal draußen in der Natur zu lehren statt im Klassenraum. „Warum Matheunterricht nicht mit Naturerfahrungen verknüpfen?“, fragt Terlohr. Auf einem Kartoffelacker könne man die Anbaufläche berechnen und damit für praktisches Erleben sorgen. „Und am Ende gibt es dann Kartoffelsuppe.“

Sona Terlohr zählt zur Gründungsinitiative Jugendschule. Der Name ist Programm: Als Fortführung der längst etablierten Kinderschule in Hastedt soll die Jugendschule deren reformpädagogischen Ansätze als inklusive Oberschule aufgreifen. Denn: Die Kinderschule ist eine Grundschule, nach der vierten Klasse müssen die Kinder auf eine konventionelle Schule wechseln. „Wir wollen die Kinder aber bis zur zehnten Klasse begleiten“, sagt Philine Schubert, Leiterin der Kinderschule und Mitglied der Gründungsinitiative. „Den Übergang von der vierten zur fünften Klasse erleben wir als Bruch.“

Nominierung für deutschen Schulpreis verleiht neuen Auftrieb

Vor einem halben Jahr saß die Gründungsinitiative schon einmal in den Startlöchern. Im März waren bis zu 30 Personen an den Planungen beteiligt: darunter Eltern aus der Kinderschule, interessierte Studierende und Lehrkräfte. Doch dann kam die Corona-Pandemie dazwischen und warf alles über den Haufen. Die Nominierung der Kinderschule für den Deutschen Schulpreis hat den Bestrebungen jetzt neuen Auftrieb verliehen. Momentan bestehe die Initiative aus einem Kernteam von acht Personen, sagt Terlohr, schon bald soll daraus ein Verein hervorgehen.

Ganz neu ist die Idee der Jugendschule nicht. Vor fünf Jahren war man schon mal dicht dran an der Umsetzung. Die Bildungsdeputation hatte das Konzept schon abgesegnet, berichtet Terlohr. Doch dann wurde doch nichts daraus, weil sich kein passender Schulstandort fand. Den gibt es auch jetzt noch nicht. Als Hauptknackpunkt sieht die 46-Jährige die Standortfrage aber nicht. „Mit der Suche haben wir noch gar nicht so richtig angefangen. Wir müssen gemeinsam mit Immobilien Bremen gucken, was in Frage kommt.“

Bei null fängt die Gründungsinitiative also nicht an. „Wir bauen auf das bestehende Grundkonzept auf“, betont die dreifache Mutter, die sich als Macherin begreift – so wie auch bei den Grünen, für die sie im Beirat Östliche Vorstadt sitzt. Die Leitideen und Grundlinien seien schon ziemlich konkret. Dazu gehören neben altersgemischten Jahrgängen auch Projektangebote statt vorgegebenem Unterricht. Die eindeutig inklusive Ausrichtung soll sich unter anderem in der Gebärdensprache als zweiter Fremdsprache bemerkbar machen.

„Nun kommt es darauf an, diese Ideen mit Leben zu füllen und einen Ort für die Schule zu finden“, sagt Terlohr. Nach Vorstellung der Initiative soll die neue Jugendschule als zweizügige Schule in jedem Jahrgang zwei Klassen haben. Damit wäre sie deutlich größer als die Kinderschule: Angepeilt sind 200 Schülerinnen und Schüler, doppelt so viele wie jetzt die Kinderschule besuchen.

Wie die Kinderschule will auch die Jugendschule den Status einer staatlichen Modellschule erlangen. Nicht nur der Nachwuchs aus der Kinderschule soll Platz finden in der neuen Bildungsstätte. „Wir wollen auch ein Angebot für andere Grundschulen sein“, sagt Terlohr. In der bremischen Schullandschaft wäre die Jugendschule eine der kleineren Oberschulen. „Und trotzdem: In einem vielfältigen Schulsystem gehören wir einfach dazu.“

Noch kein grünes Licht von Behördenseite

Allerdings liegt noch ein langer Weg vor der Initiative. Behördlicherseits gibt es für das ambitionierte Projekt noch kein grünes Licht. „In der aktuellsten Schulstandortplanung sind wir nicht berücksichtigt“, räumt Terlohr an. Das bremst sie aber nicht in ihrem Eifer. Bei weiter steigenden Schülerzahlen rechnet Terlohr sich gute Chancen aus, mit der Jugendschule wieder in den Fokus zu rücken. „Für Bremen würde es gut passen, die Kapazitäten der Oberschulen aufzustocken.“

Dass pubertierende Jugendliche das reformpädagogische Konzept aushebeln könnten, fürchtet Terlohr nicht. Im Gegenteil, mit innovativen Lernformaten sollen die Schülerinnen und Schüler für das Lernen begeistert werden. „Gerade Jugendliche sollen einen Sinn und Zweck darin sehen, zur Schule zu gehen.“ Um das zu erreichen, sollen sie die Lernformate ihrer Ausbildungsstätte selbst mitgestalten können. Terlohr sieht darin auch einen Weg zum mündigen Staatsbürger. „Demokratie kann man nur durch praktisches Erleben lernen.“

Wann die Jugendschule starten kann, ist indes noch völlig offen. Terlohr schwebt die Umsetzung in einem Zeitrahmen von ein bis zwei Jahren vor. Das würde dann auch ganz gut passen für ihr jüngstes Kind, das gerade die erste Klasse der Kinderschule besucht. „So ein bisschen habe ich die Hoffnung, dass es später vielleicht in die weiterführende Jugendschule gehen kann.“

Zur Sache

100 Unterstützer gesucht

Die Gründungsinitiative Jugendschule will sich in naher Zukunft als Jugendschulverein konstituieren, dann soll es auch eine eigene Website geben. Für die Umsetzung ihres Schulprojekts wirbt die Initiative aber schon jetzt um 100 Unterstützerinnen und Unterstützer aus Gesellschaft und Politik. Interessierte können sich verschiedenen Arbeitsgruppen anschließen. Nähere Informationen finden sich auf der Facebook-Seite der Gründungsinitiative. Kontakt: Sona Terlohr unter Telefon 01 79-3 95 98 71 oder sonaterlohr@gmx.de.