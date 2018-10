(Frank Thomas Koch)

Bei den Bremer Grünen zieht sich ein politisches Schwergewicht aus der Politik zurück. Der Abgeordnete Matthias Güldner hat angekündigt, sich bei der kommenden Bürgerschaftswahl nicht erneut für ein Mandat zu bewerben. Der 58-Jährige ist derzeit bildungspolitischer Sprecher seiner Partei in der Bürgerschaft und war von 2007 bis 2015 Fraktionsvorsitzender. Güldner gilt als scharfer parteiinterner Kritiker von Bürgermeisterin Karoline Linnert. Er war es, der im Frühsommer den Widerstand der Basis gegen den Beschluss des Parteivorstandes organisierte, Karoline Linnert erneut die Spitzenkandidatur für die kommende Bürgerschaftswahl anzutragen. Es folgte eine Urwahl, bei der Linnert ihrer Gegenkandidatin Maike Schaefer unterlag.

In einem Beitrag auf seinem Blog spricht sich Güldner dafür aus, die Amtsdauer grüner Spitzenrepräsentanten in Parlament, Regierung und Parteifunktionen künftig zeitlich zu begrenzen. „Das Ziel müsste dabei zwischen den früheren starren und unpraktikablen Rotationsregeln und dem heutigen, allein auf die Einsichtsfähigkeit unserer Mandatsträger*innen setzenden Zustand liegen“, schreibt Güldner. Als Diskussiongrundlage schlägt Güldner vor, nach zwei oder drei Wahlperioden in Parlament oder Regierung zunächst eine Dreiviertel- und bei einer weiteren Kandidatur eine Vierfünftel-Zustimmungsquote der Basis vorauszusetzen. „Damit würde neben der formalen Regelung auch ein psychologisch wirksames Zeichen (‚Wink mit dem Zaunpfahl‘) an Mandatsinhaber*innen gesendet, spätestens in der dritten Wahlperiode ernsthaft zu beginnen, über die Staffelübergabe an die nächste Generation nachzudenken“, so Güldner.