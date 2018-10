Der Bildungspolitiker Matthias Güldner in der Bürgerschaft. (Frank Thomas Koch)

Bei den Bremer Grünen zieht sich ein politisches Schwergewicht aus der Politik zurück. Der Abgeordnete Matthias Güldner hat angekündigt, sich bei der kommenden Bürgerschaftswahl nicht erneut für ein Mandat zu bewerben. Der 58-Jährige ist derzeit bildungspolitischer Sprecher seiner Fraktion und war von 2007 bis 2015 Vorsitzender der Grünen in der Bürgerschaft. 1999 zog er erstmals ins Landesparlament ein. Güldner gilt als scharfer parteiinterner Kritiker von Bürgermeisterin Karoline Linnert. Er war es, der im Frühsommer den Widerstand der Basis gegen den Beschluss des Parteivorstandes organisierte, Karoline Linnert erneut die Spitzenkandidatur für die kommende Bürgerschaftswahl anzutragen. Es folgte eine Urwahl, bei der Linnert ihrer Gegenkandidatin Maike Schaefer unterlag.

In einem Beitrag auf seinem Blog spricht sich Güldner dafür aus, die Amtsdauer grüner Spitzenrepräsentanten in Parlament, Regierung und Parteifunktionen künftig zeitlich zu begrenzen. "Das Ziel müsste dabei zwischen den früheren starren und unpraktikablen Rotationsregeln und dem heutigen, allein auf die Einsichtsfähigkeit unserer Mandatsträger*innen setzenden Zustand liegen", schreibt Güldner. Als Diskussiongrundlage schlägt er vor, nach zwei oder drei Wahlperioden in Parlament oder Regierung zunächst eine Dreiviertel- und bei einer weiteren Kandidatur eine Vierfünftel-Zustimmungsquote der Basis vorauszusetzen. "Damit würde neben der formalen Regelung auch ein psychologisch wirksames Zeichen (‚Wink mit dem Zaunpfahl‘) an Mandatsinhaber*innen gesendet, spätestens in der dritten Wahlperiode ernsthaft zu beginnen, über die Staffelübergabe an die nächste Generation nachzudenken", so Güldner.Die Bremer Grünen hätten ihre personelle Erneuerung in der Vergangenheit zu lange hinausgeschoben. Dadurch sei eine "Generationenlücke" in der Altersgruppe der 30- und 40-Jährigen entstanden.

Bücking denkt noch über erneute Kandidatur nach

Grünen-Landeschefin Alexandra Werwath zollt Güldner Respekt für seine Entscheidung, sich aus der Parlamentsarbeit zurückzuziehen. Er habe während seines jahrzehntelangen Engagements große Wirkung entfaltet, zuletzt bei der Fortschreibung des bremischen Schulkonsenses. Die Vorschläge des scheidenden Bürgerschaftsmitglieds zu einer zeitlichen Begrenzung der Mandate hält Werwath für "diskutabel". Für die Aufstellung der Grünen-Liste zur Wahl am 26. Mai kämen sie aber zu spät. Ein ausführlicher innerparteilicher Dialog über das Thema sei vor der Landesmitgliederversammlung, die Anfang Dezember die grünen Bewerber benennen wird, nicht mehr möglich. Laut Werwath hat außer Matthias Güldner bisher kein amtierender Grünen-Abgeordneter anklingen lassen, im Mai 2019 nicht mehr antreten zu wollen.

Noch nicht ganz mit sich im Reinen ist in dieser Frage Robert Bücking, mit 66 Lenzen der Fraktionssenior der Grünen. "Das will wohlüberlegt sein", so Bücking im Gespräch mit dem WESER-KURIER. Man wisse ja beispielsweise nicht, in welcher parlamentarischen Umgebung die eigene Arbeit künftig stattfinden würde und in welcher Form man sich einbringen könne. "Ich gebe zu: Das treibt mich um", sagt Bücking.

