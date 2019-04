Der Abriss der Mauer am Eingang der Helenenstraße beginnt. (Vanessa Ranft)

Die Mauer an der Helenenstraße wird abgerissen. Am Dienstagvormittag haben die Arbeiten am Eingang zu Bremens Rotlichtbezirk begonnen. Laut Stadtreinigung richtet sich die Maßnahme vor allem gegen die illegale Müllentsorgung, die bisher hinter der Mauer ein Problem gewesen sei, sowie gegen wildes Urinieren.

Die Umbauarbeiten sollen noch drei bis vier Wochen andauern. Knapp sechs Meter hinter der Mauer soll ein neues Urinal mit Sichtschutz installiert werden. Orange Linien auf dem Asphalt umrahmen den Bereich, in dem es samt Betonsockel eingesetzt werden soll. Für den Wasseranschluss müssen noch Leitungen verlegt werden. Auch Fahrradständer sollen in dem Bereich stehen.

Die Helenenstraße wird von außen weiterhin nicht vollkommen einsehbar sein. Ein bisschen Sichtschutz sei schließlich auch im Interesse der Prostituierten, sagt Sagitta Paul von der Beratungsstelle Nitribitt. Für sie ist der Umbau ein guter Kompromiss für alle Seiten. "Der Müll war auch für die Frauen ein Problem", sagt sie. Jeder Mensch arbeite gern in einer sauberen Umgebung.

