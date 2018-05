Ein kleiner Maulwurf grüßt vom Bauzaun am Jacobs-Stammhaus an der Obernstraße. (Kuhaupt)

Manche Bremer erinnern sich bestimmt noch an das Maulwurf-Maskottchen Buddel. Der Maulwurf war Anfang 2000 das Markenzeichen einer Werbekampagne für die Innenstadt, die zahlreiche Baustellen aufwies. Daran haben sich nun die Macher einer neuen Informationskampagne erinnert und einen kleinen Maulwurf mit Bauarbeiterweste – und noch ohne Namen – in ein dazugehöriges Plakat gesetzt. "Bremen wird neu" heißt die Aktion, die die Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) am Mittwoch vor dem Jacobs-Stammhaus in der Obernstraße vorstellte. Das Motiv soll demnächst auf vielen Bauzäunen zu sehen sein.

"Es gab ja mal eine erfolgreiche Baustellen-Kampagne", erinnerte sich Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD). Auch jetzt drehen sich wieder die Baukräne über der Stadt, was ein gutes Zeichen sei. Ein Zeichen des Aufbruchs, so Günthner. Die Innenstadt wird sich in den nächsten Jahren stark wandeln, das ist klar. Mehrere private Investoren werden rund eine Milliarde Euro in verschiedene Bauvorhaben investieren. Projekte wie das City Gate, das Fernbus-Terminal oder der Umbau der Diskomeile sollen die Attraktivität steigern. Zudem gibt es Vorhaben wie die Entwicklung einer City-Galerie und das neue Gebäude am Stammhaus von Jacobs in Verbindung mit der historischen Stadtwaage dahinter.

Kampagne begleitet Bauprojekte

Die Kommunikationskampagne soll diese zahlreichen Bauprojekte begleiten. Auf einer Internetseite, in den sozialen Medien bei Facebook, Twitter oder Instagram soll es Informationen geben zu den Baustellen, den Einschränkungen und den Fortschritten. Den Startschuss dafür gaben neben Senator Günthner die Bremer Senatsbaudirektorin Iris Reuther, Andreas Heyer (WFB-Geschäftsführer, Christian zu Solms (Vorstand Jacobs) sowie Jan-Peter Halves (Geschäftsführer der City-Initiative Bremen). Christian zu Solms sprach in diesem Zusammenhang von großem „Enthusiasmus, den man erhalten muss“. Er lobte kurze Entscheidungswege und klare Ansagen in Bremen.

Trotz der vielen anstehenden Baustellen und Arbeiten hofft Andreas Heyer, dass es weiterhin "Spaß macht", in die Innenstadt zu kommen. "Das Leben in der Stadt geht schließlich weiter." Informationen zur Kampagne unter: www.bremenwirdneu.de.