Eine Studie der Universität Konstanz kommt zu dem Ergebnis, dass ein positiv entschiedener Asylantrag maßgeblich vom Ort des Antrags abhängig ist. Das deckt sich absolut mit den Zahlen aus Bremen. Zwischen 2016 und Mitte 2017 wurden hier 96,4 Prozent der Anträge von Flüchtlingen aus dem Irak stattgegeben. Zum Vergleich: Bundesweit lag die Quote bei knapp 64 Prozent.

Mit dem Wissen um den Skandal in der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge erscheinen diese Zahlen jetzt in einem anderen Licht – und sind völlig logisch. Denn wenn die Leiterin der Außenstelle höchstpersönlich die Anträge – in den meisten Fällen von Jesiden aus dem Irak – durchwinkt, kann diese Quote niemanden verwundern. Wenn Flüchtlinge in gecharterten Bussen nach Bremen fahren, um Asyl zu bekommen, klingt das nach ausgeklügeltem Asyl-Tourismus.

Das Wort Korruption ist im Zusammenhang mit dem Fall der Bremer Bamf-Leiterin häufig gefallen. Wobei ich mir kaum vorstellen kann, dass jemand für ein paar Restaurant-Einladungen seinen Job aufs Spiel setzt. Nein, diese Frau hat offenbar kein finanzielles, sondern ein emotionales Verhältnis zu jesidischen Flüchtlingen. Jedenfalls legt das auch ihr Twitter-Account nahe, auf dem sie auch noch am Freitag äußerst aktiv war.

Stellt sich die Frage: Warum ist das niemandem im Bundesamt aufgefallen? Und nach welchen Kriterien wird über die Besetzung einer so wichtigen Schlüsselposition entschieden? Hilfreich wäre, den Handlungsspielraum eines einzelnen Entscheiders einzuschränken. Während in Bremen Anhörung und Entscheidung über einen Asylantrag in einer Hand liegen, haben andere Bundesländer diesen Prozess mittlerweile getrennt. In Bremen hätte man damit größeren Schaden verhindern können.