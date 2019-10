Maximilian Arnold und Niklas Renner (r.) bei einem typischen Fototermin. Arnold gehört nach eigenen Angaben zu den reichweitenstärksten Instagramern Bremens. (Frank Thomas Koch)

Es habe ganz harmlos angefangen, sagt Maximilian Arnold. Vor sieben Jahren meldete sich der Bremer bei Instagram an, weil viele seiner Freunde dort schon unterwegs waren. Er postete gelegentlich ein Foto, „nichts Besonderes, eher 08/15“. Irgendwann war ein Urlaubsfoto darunter. Es habe nicht viel mehr gezeigt als seine Badehose, seine Füße und im Hintergrund einen Pool in der Türkei, erzählt der 28-Jährige. Dennoch verschaffte es ihm größere Aufmerksamkeit als die Bilder zuvor.

Warum ausgerechnet dieses Foto mehr Beachtung fand, erklärt sich der Bremer mit der damaligen Struktur des sozialen Netzwerks und den gewählten Hashtags, also Stichwörtern, die die Themen der Fotos grob umreißen. Heute präsentiert sich Maximilian Arnold nicht mehr nur in Bildern, sondern auch in Insta-Storys, die meist aus kurzen Filmen bestehen. Er erzählt von seinem Tagesablauf, von seinen Geschäftsreisen, er zeigt Alltagsszenen aus Bremen, wo er essen und wie er abends feiern geht.

"Das Business ist nicht so leicht wie viele denken"

An einem schönen Herbsttag ist Maximilian Arnold mit Niklas Renner unterwegs, um neue Fotos zu machen. Renner ist einer der beiden Köpfe der Werbeagentur Himmelrenner, die sich auf Social-Media- und Influencer-Marketing spezialisiert hat. Die Ansprüche beider sind hoch. „Ich bin schon sehr perfektionistisch veranlagt“, sagt Arnold. „Das Business ist nicht so leicht, wie viele denken. Manchmal machen wir Dutzende Fotos und nur eins ist dabei, das man veröffentlich kann.“ Niklas Renner, beim Fototermin eher sportlich gekleidet, Maximilian Arnold, ziemlich schnieke, sind ein eingespieltes Team. Arnold weiß, wie man sich in Szene setzt, Renner versteht es, ihn zu fotografieren. Beide schauen anschließend auf das Display der Kamera, Renner zeigt die Bilder, die beiden beraten sich, wählen aus.

Mehr als 200.000 Menschen haben Arnolds Instagram-Account abonniert, Tendenz steigend, sagt der Bremer. Damit gehört er nach eigenen Angaben zu den erfolgreichsten Instagramern aus Bremen. Viel Arbeit, Netzwerkpflege und Erfahrung sei vonnöten, um so weit zu kommen. „Das geht nicht von heute auf morgen. Ich habe das anfangs auch gar nicht als mögliches Business angesehen“, sagt Arnold. Mittlerweile kann der gelernte Bürokaufmann und ehemalige Student der Betriebswirtschaft von den Einnahmen aus seinem Instagram-Account leben. Über die Einkommenshöhe wird in der Branche geschwiegen. Arnold sagt nur so viel, dass sein Verdienst wesentlich höher sei als der eines Bürokaufmanns.

Das Portal www.bremen.de hat eine Liste von Instagramern aus Bremen zusammengetragen. Die einen zeigen Fotos von Motiven der Stadt, andere Rezepte oder sogenannte Wohnideen, dritte berichten von ihrem Familienleben. Die Reichweiten stehen in keinem Vergleich zu denen der Instagram-Stars: Fußballer Toni Kroos hat mehr als 22 Millionen Abonnenten.

Werbung für Uhren, Autos und Zigarren

Die Reichweite ist die harte Währung der Influencer. In der Nische, die er besetzt, sagt Arnold, sei er eine respektable Größe. Er wirbt für Männermode und entsprechende Accessoires wie Uhren, Autos, Whisky, Zigarren. Er berät in Stilfragen, in der Regel in Englisch. Bei Arnolds Abonnenten handele es sich überwiegend um Männer im Alter zwischen 24 und 34 Jahren, auch aus Bremen, nicht nur, vorwiegend Deutsche und Europäer. Die deutschen Instagramer mit dem gleichen Geschäftsfeld seien an einer Hand abzuzählen.

„Ich habe mich schon immer gerne schick angezogen“, sagt Arnold, daran habe er via Instagram seine Umgebung teilhaben lassen. Die Zahl der Abonnenten stieg, mit ihm die der veröffentlichten Fotos und die Menge der zahlenden Kunden. Wer seinen Finger unter dem Bild auf das entsprechende Icon legt, bekommt angezeigt, wer die Kleidung herstellt, die Arnold auf dem Foto trägt und in Szene setzt. Diese Art der Werbung wird bezahlt.

„Der Erfolg von Instagram basiert auf einem simplen Prinzip: Jeder Mensch sehnt sich nach Anerkennung, und das Netzwerk schenkt sie einem. Es verwandelt Schnappschüsse dank ein paar Filtern in gute Fotos, die Follower belohnen sie mit Herzen“, so beschrieb die „Süddeutschen Zeitung“ vor einem guten halben Jahr das Phänomen Instagram. Die Branche wird auch kritisch beäugt, weil sie anfällig ist für ungekennzeichnete, also Schleichwerbung. Von Follower-Käufen ist die Rede. Arnold kennt die Vorwürfe zur Genüge. „Ich mache nicht alles, was mir angeboten wird, auch wenn es dafür viel Geld gibt“, versichert er.

Der NDR hält fest: „Es sind Instagram-Maßstäbe, die Menschen dazu bringen, sich immer nur von der besten Seite und in den schönsten Augenblicken zu zeigen. Die Bilder, meist nachbearbeitet, zeigen eine perfekte Welt.“ Instagram konzentriere sich überwiegend auf Äußerlichkeiten, auf schöne Menschen in schöner Kleidung vor ansehnlicher Kulisse, räumt auch Arnold ein. Die Nachfrage bestimme das Angebot. „Das wollen die Nutzer“, sagt er. Das echte Leben mitsamt seinen Tiefen habe auf Instagram wenig Platz.

"Es ist eine Gratwanderung"

Manchmal lässt der 28-Jährige auf seinem Instagram-Profil anklingen, dass dass sein Alltag nicht nur aus eitel Sonnenschein besteht. „Was man dort sieht, ist nicht das, was mich zu 100 Prozent ausmacht. Ich bin ein ganz bodenständiger Mensch.“ Die Kunst sei, eine gewisse Nähe zu den Followern aufzubauen, ohne zu viel von sich preiszugeben. „Es ist eine Gratwanderung.“

Maximilian Arnold will die Chancen auskosten, die ihm die sozialen Netzwerke bieten, trotz ihrer Schattenseiten. „Man muss abliefern, jeden Tag. Der Kanal muss befüllt werden.“ Die Schar der Follower habe Erwartungen und Ansprüche, die erfüllt werden wollten, um im Geschäft zu bleiben. Darauf gibt es keine Garantie. Deshalb will sich Maximilian Arnold nicht allein auf das Geschäftsmodell Instagram verlassen. Er plant, nächstes Jahr ein Marketing-Studium aufzunehmen.