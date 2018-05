Bremen-Osterholz

Medikamente aus Arztpraxis gestohlen

Ein Unbekannter hat am Dienstag aus einer Arztpraxis in einem Einkaufszentrum in Blockdiek Medikamente gestohlen. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.