Die Hoffnungen im Kampf gegen das Coronavirus ruhen auf einer Medikamenten-Studie, an der Bremer Forscher maßgeblich beteiligt sind.

Vier Medikamente gegen Covid-19 können voraussichtlich ab diesem Mittwoch, spätestens ab Donnerstag in einer weltweiten Studie getestet werden – federführend für den deutschen Teil der Studie ist das Institut für Pharmakologie am Klinikum Bremen-Mitte und dessen Leiter Professor Bernd Mühlbauer.

„Ich erwarte, wenn die Studie richtig läuft und auch in Ländern mit großen Erkrankungswellen angekommen ist, dass wir innerhalb von Tagen bis wenigen Wochen Ergebnisse haben“, sagt der Arzneimittelforscher im Interview mit dem WESER-KURIER.

Mühlbauer geht davon aus, dass die Studie nicht länger als ein paar Monate läuft. Dann hätten sich Medikamente als wirksam oder wirksamer als andere herauskristallisiert – oder eben nicht. Auch Patienten in Bremen, die wegen Covid-19 stationär behandelt werden, nehmen an der Studie teil, sofern sie zustimmen. Weltweit werden es nach Angaben des Pharmakologen etwa 10 000 Erkrankte sein, in Deutschland seien bisher vier Kliniken beteiligt.