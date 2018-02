Symbolbild. Ärzte-Präsident fordert mehr Studienplätze und unterstützt den Aufbau einer medizinischen Fakultät in Bremen. (dpa)

Der Präsident der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery, unterstützt die Pläne von Bremens Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD), in der Hansestadt eine medizinische Fakultät aufzubauen. „Wenn Bremen damit zu einer Nachwuchsförderung in der Medizin beitragen will, halten wir das grundsätzlich für einen guten Plan“, sagte der Bundesärztekammer-Chef im Gespräch mit dem WESER-KURIER in Bremen. Die Gesundheitssenatorin hatte sich dafür ausgesprochen, künftig in Bremen Mediziner auszubilden. In Kooperation mit Universitäten in anderen Städten sollen Medizinstudenten danach den klinischen Teil ihres Studiums in Bremen absolvieren.

Als einen Standort für diesen praktischen Ausbildungsteil im Krankenhaus nannte sie das Klinikum Mitte. „Die Prüfung einer medizinischen Fakultät wird jetzt in den Wissenschaftsplan 2025 aufgenommen, der Plan ist verbindlich“, sagte die Sprecherin der Senatorin, Christina Selzer, auf Nachfrage. Anlass für den Vorstoß ist der Ärztemangel, der nicht nur Bremen erreicht hat. Die Gesundheitsbehörde erhofft sich, dass Medizinstudenten nach ihrer Ausbildung in Bremen als Ärzte in der Hansestadt oder der Region bleiben.

1000 neue Medizinstudienplätze

„In Großstädten wie in Bremen gibt es heute schon zum Teil unterversorgte Gebiete, wo niedergelassene Ärzte keine Nachfolger mehr finden. Das sind vor allem sozial benachteiligte Stadtteile, dort fehlen zum Beispiel Haus- und Kinderärzte“, ­sagte Bundesärztekammer-Chef Montgomery. In ländlichen Regionen wie in Niedersachsen gebe es bereits Landstriche ohne Ärzte. Seit rund zehn Jahren warne die Bundesärztekammer vor dieser Situation. „Wir brauchen in Deutschland dringend wenigstens 1000 Medizinstudienplätze mehr“, fordert Montgomery. Über 40.000 Bewerbern würden derzeit nur 9000 Studienplätze gegenüberstehen. Der Wettbewerb um die Nachwuchsärzte sei voll entbrannt.

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung (KVHB), Jörg Hermann, hatte in dieser Zeitung ganz konkret den Aufbau einer medizinischen Fakultät im kleinsten Bundesland gefordert, damit Bremen und die Region im Wettbewerb um den knappen Ärztenachwuchs nicht ins Hintertreffen gerieten. Die Kassenärztliche Vereinigung rechnet damit, dass im Bremer Stadtgebiet künftig vier bis fünf Hausärzte wegfallen, weil es nicht genug Nachfolger gebe. Der Altersdurchschnitt der Hausärzte in Bremen liege bei 55 Jahren, fast ein Drittel sei älter als 60 Jahre. Der Chef des Bremer Hausärzteverbands, Hans Michael Mühlenfeld ­kritisierte, dass ein zu kleiner Anteil der Medizin-Absolventen in die hausärztliche Versorgung gehe.

Dieses Problem sieht auch der Bundesärztekammer-Chef: Medizinstudierende müssten während des Studiums stärker an die Allgemeinmedizin herangeführt werden, etwa durch Patenschaften zwischen Hausärzten und Studierenden. „Aber wir sprechen hier von Lösungen, die am Studium ansetzen, bis das in der Versorgung ankommt, dauert es 15 Jahre. Das Problem ist viel drängender.“ Um den Übergang hinzubekommen, könnten etwa Anreize für ältere Ärzte geschaffen werden, damit sie länger arbeiten, schlägt Montgomery vor. Außerdem könnten speziell geschulte Versorgungsassistenten zunehmend nicht-ärztliche Tätigkeiten übernehmen. Solche hausärztlichen Programme nach dem früheren Modell von Gemeindeschwestern gibt es bereits vereinzelt in Bremen.

200 neue Plätze in Niedersachsen

Das niedersächsische Wissenschaftsministerium kündigt indes an, mehr Medizinstudienplätze zu schaffen: „Durch den Ausbau der Hochschulmedizin in Oldenburg und die Umwandlung der Teilstudienplätze in Vollstudienplätze in Göttingen sollen bis zu 200 zusätzliche Medizinstudienplätze geschaffen werden“, sagt Katharina Gräf, Sprecherin von Wissenschaftsminister Björn ­Thümler (CDU) dem WESER-KURIER.

Die ländlichen Regionen trifft der Ärztemangel besonders hart: Derzeit gebe es in Niedersachsen 364,5 freie Hausarztsitze. Um die ärztliche Versorgung speziell in ländlichen Gebieten zu fördern, habe die Kassenärztliche Vereinigung Förderprogramme aufgelegt: Hausärzte, die sich in unterversorgten oder von einer Unterversorgung bedrohten Gebieten niederlassen, erhalten Zuschüsse zwischen 60.000 und 75.000 Euro. Darüber hinaus vergibt das Land Hausarztstipendien: „Studenten erhalten bis zu vier Jahre lang 400 Euro monatlich und verpflichten sich im Gegenzug, nach dem Studium und der Weiterbildung zum Hausarzt im ländlichen Raum Niedersachsens tätig zu sein.“