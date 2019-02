Bremerhaven

Medizinische Geräte im Wert von mehreren hunderttausend Euro gestohlen

Elena Matera

International agierende Banden schaffen aus deutschen Kliniken teure Geräte weg. Der Schaden geht in die Millionen. Jetzt haben die Täter in Bremerhaven zugeschlagen, kurz davor in Hannover und Bielefeld.