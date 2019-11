Im Garten von Klaus Eckert in Arbergen flattern die für Nepal typischen Gebetsfahnen mit Segenssprüchen im Wind. (Christina Kuhaupt)

Die Menschen befähigen, eigenständig und selbstständig zu arbeiten, das ist für Klaus Eckert das Wichtigste in der Arbeit für die Dritte Welt. „Das zu unterstützen, darin sehe ich meine Aufgabe“, sagt der Mediziner, der in Nepal zwei Gesundheitszentren aufgebaut hat, aus denen mittlerweile Dorfentwicklungsprojekte geworden sind. Dafür hat er 2011 den Verein Brepal gegründet. „Auch arme Menschen haben ein Recht auf gute medizinische Versorgung.“

Klaus Eckert ist immer schon viel gereist, hat gesehen, wie die Menschen in prekären Verhältnissen leben müssen. „Mir war klar, dass ich dort helfen möchte.“ Nach dem Studium kam der junge Mediziner 1983 nach Bremen, arbeitete bis 1990 am Rotes Kreuz Krankenhaus und danach bis 2004 als niedergelassener Arzt in Nienburg. In Liverpool erwarb er das internationale Diplom in Tropenmedizin und war bis 2007 in der ganzen Welt als Arzt unterwegs, in Projekten in Indien, auf den Philippinen, im Sudan und in Ghana beispielsweise.

Von 2007 bis zu seinem Ruhestand 2017 arbeitete der Internist und Nephrologe (Nierenspezialist), der in Arbergen wohnt, im Bremer Dialysezentrum und nutzte den Jahresurlaub für Einsätze beispielsweise mit Cap Anamur und German Doctors. 2010 hat er eine Dialysestation in einem Krankenhaus in Nepal mit aufgebaut und dabei einen medizinischen Assistenten kennengelernt, dessen Traum es war, in sein Heimatdorf zurückzukehren und dort helfen zu können. Der Deutsche begleitete ihn.

20 Autostunden, die letzten 40 Kilometer auf Sandpisten, von Kathmandu entfernt, auf 1950 Meter Höhe fand Klaus Eckert in Banjhakateri eine ganz schlechte medizinische Versorgung vor. Vor allem Frauen und Kinder starben an Bagatellen. „Da muss was passieren“, sagte er sich – und gründete 2011 den Verein Brepal, damals mit zwölf Mitstreitern aus Familie und Freunden. Heute gehören dem Verein 54 Mitglieder an.

„Man kann nur sinnvolle Entwicklungshilfe leisten, wenn man die Menschen vor Ort fragt“, sagt Klaus Eckert. Und die wünschten sich vor allem, dass die Frauen gut durch die Schwangerschaft kommen und die Kinder gesund aufwachsen können. Wir haben kein Geld, aber wir können arbeiten, lautete das Angebot. Wenn die Dorfgemeinschaft ein Grundstück und ein Haus zur Verfügung stellt, besorgen wir das Geld für den Umbau und die Einrichtung, versprach der deutsche Mediziner.

Helfer zahlen ihre Reisen selbst

„Ich habe dann Kollegen angerufen und gesagt, ich brauche von jedem 2000 Euro“, erzählt Eckert von den Anfängen. Ein Artikel im Ärzteblatt zu der Frage: Hilft man mit 10 000 Euro wenigen Menschen für einen kurzen oder vielen über einen langen Zeitraum?, erregte Aufmerksamkeit. Seither präsentiert sich der Verein jährlich auf fünf Fortbildungskongressen für Internisten in Deutschland, wo Eckert viele Kontakte knüpft, Mitstreiter gewinnt. Vereinigungen wie Lions Clubs, Soroptimistinnen und Einzelpersonen unterstützen den Verein, dem jede Spende willkommen ist, sei sie noch so klein. Ärzte, die für Brepal im Einsatz sind, müssen ihre Reisekosten selber tragen. Auch Klaus Eckert zahlt seine Reisen selbst. „Unser Verwaltungsaufwand liegt unter drei Prozent“, betont er, bei großen Organisationen seien es bis zu 30 Prozent.

Der erste „Healthpost“ (Gesundheitsposten) wurde in einem einfachen Lehmhaus ohne fließendes Wasser und ohne Strom eingerichtet, heute bietet das 2015 eingeweihte Gesundheitszentrum medizinische Hilfe, Medikamentenausgabe, Vorsorgeuntersuchungen für Schwangere, Unterstützung bei der Familienplanung, Impfungen oder auch operative Eingriffe durch nepalesische Ärzte. Seit man seit 2015 ein Ultraschallgerät habe, sei keine Schwangere mehr gestorben, erzählt Eckert.

„Unser Ziel ist es, das Projekt eines Tages in nepalesische Hände zu übergeben“, erklärt der Mediziner. Dazu wurde der Partnerverein „Nepal Help“ in Katmandu gegründet, bei dem die 18 Beschäftigten – ein Geschäftsführer, Ärzte, Hebammen, medizinische Assistenten und Helfer – angestellt sind, die nach nepalesischem Standard bezahlt werden. Alles, was man brauche, kaufe man auch in Nepal, damit das Geld dort ankomme. 12 000 Patienten würden jährlich behandelt, manche nähmen acht Stunden Fußmarsch dafür auf sich.

„Schon kurz nach Beginn des Projektes haben wir gesehen, dass die Ernährung der Menschen mangelhaft ist“, erklärt Eckert, schon 2012 stellte der Verein deshalb jemanden ein, der sich mit Landwirtschaft auskennt, drei Jahre später hatte fast jedes Haus einen Gemüsegarten. Rauchfreie Öfen, ein Projekt aus München, senken die Zahl der Lungenerkrankungen. 2015 wurde eine Kooperation zum Kaffeeanbau geschlossen, eine Kartoffelsorte wurde gefunden, die sich zum Anbau eignet, eine Biogasanlage wurde gebaut, ebenso eine Müllverbrennungsanlage. „Alles als Muster, von dem die Menschen vor Ort lernen können.“ Brepal unterstützt aber auch die örtlichen Schulen, für die zwei zusätzliche Englischlehrer eingestellt wurden.

Zwei verheerende Erdbeben zerstörten im April/Mai 2015 weite Teile Nepals, in der Region um Bigu, auf 2600 Meter Höhe nordöstlich von Kathmandu nahe der Grenze zu Tibet, wurden nahezu alle Gebäude zerstört. Weil staatliche Hilfe ausblieb, wurde der Verein Brepal um Hilfe gebeten. Seit Februar 2018 arbeiten ein medizinischer Assistent und eine Hebamme in einem kleinen „Healthpost“, wobei das Konzept und die Erfahrungen aus der Arbeit in Banjhakateri angewendet werden.

Von dem Spendenaufkommen werden die beiden Gesundheitszentren betrieben, wenn darüber hinaus Geld da ist, richtet der Verein sogenannte Augencamps ein. In Kooperation mit nepalesischen Organisationen kommen Augenärzte in die Dörfer und operieren eine Woche lang Katarakt (grauen Star), 35 Euro kostet eine Operation. Die Dorfgemeinschaften müssen für saubere Räume, Unterkunft und Verpflegung der Ärzte sorgen, den Rest zahlt der Verein. Die Brillen, die 2,67 Euro kosten, bezieht der Verein über die „Ein-Dollar-Brille“. „Die sind ganz einfach konstruiert und können gleich mitgenommen werden.“

Zwei Mal im Jahr besucht Klaus Eckert selbst die Einrichtungen, zwischen Februar und Mitte Mai, dann folgt die Regenzeit, und zwischen Mitte September und Mitte Dezember, danach wird es bitterkalt. Die Zentren vor Ort arbeiten natürlich weiter, dabei hilft auch der Internetzugang, sodass Mediziner in Deutschland, die das Projekt unterstützen, um Rat gefragt werden können.

Klaus Eckert, der bereit ist, „Zeit, Wissen und einen Teil meines Geldes zu spenden“, erzählt mit leuchtenden Augen über das Projekt, und darüber, was es ihm gibt. „Ich habe tolle Leute kennengelernt.“ Und wenn es ihm mal zu viel wird, oder mal nicht alles rund läuft, dann erinnert er sich an den Gedanken des Teilens, um Frieden in die Welt zu bringen. „Ich bin kein Buddhist, aber dieser Gedanke richtet mich auf.“ In seinem Garten in Arbergen hängen die für Nepal typischen bunten Gebetsfahnen mit Segenssprüchen, verbunden mit der Hoffnung, dass der Wind den Inhalt in die Region trägt.

