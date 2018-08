Zur Altersfeststellung bei jungen Flüchtlingen soll auch in Bremen künftig die Untersuchung des Handwurzelknochens herangezogen werden. (Felix Kästle/dpa)

Nach mehreren einschlägigen Beschlüssen des Bremer Oberverwaltungsgerichts (OVG) ändert die Sozialbehörde ihre Praxis zur medizinischen Altersfeststellung von jungen Flüchtlingen. Das Verfahren wird sich künftig nicht mehr auf den Röntgenbefund des Gebisses beschränken, sondern zusätzlich auch auf die Untersuchung der Handwurzelknochen stützen, erklärt Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne). Ist auch in Kombination beider Methoden nicht sicher festzustellen, ob der Betreffende volljährig oder doch noch minderjährig ist, wird darüber hinaus ein Computertomogramm der Schlüsselbeinknochen erstellt.

Betroffen von der neuen Regelung sind Flüchtlinge, die unbegleitet einreisen und nach eigenen Angaben minderjährig sind, von der Jugendbehörde aber als volljährig angesehen werden. Junge Flüchtlinge, deren Herkunftsländer in Asylverfahren als relativ sicher gelten, sehen die Jugendhilfe oft als eine der wenigen Möglichkeiten an, in Deutschland zu bleiben, erläutert die Sozialbehörde den Hintergrund für falsche Altersangaben. Ihr Asylantrag im Verfahren für Erwachsene würde voraussichtlich abgelehnt. Als Jugendliche genießen Flüchtlinge dagegen automatisch einen höheren Schutzstatus. Zudem erhofften sie sich, auf diese Weise bis zum Ende ihrer Schul- und Ausbildungszeit bleiben zu können, um auf lange Sicht damit auch ein dauerhaftes Bleiberecht zu erwirken.

Bremen hatte sich bislang auf die Zahnstanduntersuchung als medizinische Methode beschränkt. Grundlage hierfür war eine Empfehlung des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Das hatte vor dem Hintergrund der Strahlenbelastung darauf hingewiesen, dass diese bei einer Untersuchung der Schlüsselbeine um den Faktor 40 über den Werten für die Gebiss-Untersuchung liege. In drei Beschwerdeverfahren zur medizinischen Altersfeststellung bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern hatte das OVG jedoch festgestellt, dass das in Bremen angewandte Verfahren nicht ausreichend Sicherheit zur Altersfeststellung biete. Zwar spricht die Strahlenbelastung auch aus Sicht des OVG dafür, sich bei der Begutachtung auf ein Röntgen des Kiefers zu beschränken. Dagegen spreche jedoch, dass durch diese Beschränkung Minderjährigkeit nicht sicher auszuschließen sei. Durch die Kombination der drei Methoden lasse sich dagegen „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass eine tatsächlich minderjährige Person versehentlich als volljährig eingeschätzt wird“.

Normalfall der Altersfeststellung bleibt trotzdem die nach dem Sozialgesetzbuch vorgeschriebene "qualifizierte Inaugenscheinnahme", betont Senatorin Stahmann. Dabei prüfen zwei Vertreter des Jugendamtes, unterstützt von einem Dolmetscher, nach dem Vier-Augen-Prinzip die Gesamtpersönlichkeit des Antragstellers. Gemeint sind damit körperliche Merkmale wie Stimmlage, Bartwuchs und Gesichtszüge, das Verhalten während des Gesprächs und die erzählte Biografie. Die Berichte würden in dem mehrstündigen Gespräch auf Plausibilität abgeklopft, Zeitläufe und weitere Begleitumstände müssen dabei mit dem angegebenen Alter zusammenpassen. "Das medizinische Verfahren der Altersfeststellung ordnen wir nur an, wenn die Mitarbeiter des Jugendamtes nach diesem Gespräch zu der Überzeugung kommen, dass der Antragsteller volljährig ist, aber Minderjährigkeit auch nicht sicher ausgeschlossen werden kann", sagt Stahmann.

Bis zum Abschluss der medizinischen Untersuchungen bleibt der Betreffende in der vorläufigen Inobhutnahme des Jugendamtes. Verweigert er sich den ärztlichen Untersuchungen, wird ohne die Röntgenbefunde auf Grundlage der qualifizierten Inaugenscheinnahme über das Alter entschieden.