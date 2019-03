In seiner Live-Show flambiert und kocht Alexander Herrmann vor den Augen seiner Zuschauer. (Europa-Park)

Bremen ist bei der Vergabe der Michelin-Sterne im Februar als einziges Bundesland leer ausgegangen. Andernorts dürfen sich dagegen immer mehr Restaurants mit den Sternen schmücken (wir berichteten). Eines davon - "Herrmanns Posthotel" - gehört Star-Koch Alexander Herrmann, der am 30. März für eine Koch-Late-Night-Show ins Metropol-Theater nach Bremen kommt.

Hermann dürfte vielen als Fernsehkoch bekannt sein. So hatte er unter anderem Auftritte bei "The Taste", "Die Küchenschlacht" und "Kerners Köche".

Verlosung

Der WESER-KURIER verlost zwei Meet and Greet mit Alexander Herrmann für jeweils zwei Personen. Dieses findet in der Pause der Show statt. Gewinner haben die Möglichkeit, dem Star-Koch persönlich einige Fragen zu stellen, sich Tipps zu holen und Erinnerungsfotos zu machen.

