Müssen Flugreisen höher besteuert werden? Über diese und andere Fragen können die Teilnehmer von "Deutschland spricht" diskutieren. (Federico Gambarini/dpa)

Bei der Aktion „Deutschland spricht“ haben sich deutschlandweit mehr als 14 200 Menschen erfolgreich angemeldet. Über den WESER-KURIER gab es 218 erfolgreiche Anmeldungen, 86 Registrierungen blieben unbestätigt. Das bedeutet, diese Personen haben ihre Anmeldung nicht vollständig ausgeführt.

Für alle, die dabei sind, beginnt nun die zweite Phase: Der Algorithmus wird in den nächsten Tagen möglichst viele, möglichst unterschiedliche Teilnehmerpaare ermitteln. Alle, denen der Algorithmus eine potenzielle Diskussionspartnerin oder einen Diskussionspartner zuteilen konnte, erhalten eine E-Mail. Darin erfahren die Teilnehmer zum Beispiel, welchen Beruf die jeweils andere Person bei der Anmeldung angegeben hat. So können sich die Debattier-Willigen ein erstes Bild von ihrem Gegenüber machen und dann das Treffen bestätigen.

Außerdem erhalten „Deutschland spricht“-­Teilnehmerinnen und -Teilnehmer eine Einladung, sich für zentrale Veranstaltungen in der Frankfurter Paulskirche und in der Dresdner Frauenkirche am Mittwoch, 30. Oktober, zu registrieren. Dort können sie innerhalb der Veranstaltung „Zeit für Demokratie“ mit ihrem Partner diskutieren. Die Zahl der Plätze ist allerdings begrenzt. Bei der Veranstaltung mit prominenten Vertretern aus Wirtschaft, Gesellschaft und Medien geht es darum, wie sie die gesellschaftliche Entwicklung seit dem Fall der Mauer vor 30 Jahren erlebt haben.

Es zeigt sich, dass die Aktion in Bremen Anklang in allen Altersgruppen findet. Es haben sich Menschen angemeldet, die Anfang 20 sind, aber auch über 70-Jährige. Einige geben an zu studieren oder arbeiten in akademischen Berufen, wiederum andere sind Facharbeiter, im Gesundheitswesen tätig oder Selbstständige.

Vergangenes Jahr haben Wissenschaftler des Briq-Institute aus Bonn anonymisierte Daten untersucht, um herauszufinden, was die Aktion bei den Teilnehmenden der vorherigen „Deutschland spricht“-Veranstaltung bewirkt hat. Sie fanden heraus, dass sich bei jenen Gesprächspartnern, deren Meinungen besonders weit auseinander lagen, die Stereotype signifikant reduzierten. Nach dem Gespräch seien die Teilnehmer weniger davon überzeugt, dass sich die Werte und Lebensvorstellungen politisch Andersdenkender komplett von ihren eigenen unterscheiden. Zudem glaubten sie weniger, dass Andersdenkende schlecht informiert sind oder komplexe Zusammenhänge nicht verstehen.

Auch gaben die Teilnehmer an, ihren Mitmenschen mehr zu vertrauen. Zudem wachse die Überzeugung, dass sich die Menschen in Deutschland um einander kümmern. Auch hier seien die Effekte umso größer, je unterschiedlicher die Meinungen waren. Treffen sich politisch Gleichgesinnte, so die Forscher, blieben deren Vorurteile weitgehend gleich.