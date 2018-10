Durch den Brand entstand ein Schaden von etwa 50 000 Euro (Marcel Kusch/dpa)

Schreck am Abend: Weil aus einem Mehrfamilienhaus in der Waller Heerstraße starker Rauch quoll, meldeten sich am Sonnabend gegen 21 Uhr gleich mehrere Anrufer bei der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle. Direkt im Anschluss wurden der Einsatzleitdienst, die Feuerwachen 1 und 4, die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Neustadt sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle zu dem brennenden Haus geschickt.

Wie die Feuerwehr Bremen am Sonntag mitteilte, brannte es im ersten Obergeschoss eines zweigeschossigen Hauses mit ausgebautem Dachboden. Im Wohnzimmer der Brandwohnung, in dem auch eine Küchenzeile untergebracht war, hatten laut den Einsatzkräften aus bisher ungeklärter Ursache Einrichtungsgegenstände Feuer gefangen. Noch bevor die Feuerwehr vor Ort angekommen war, hatten sich die Bewohner draußen in Sicherheit gebracht.

Insgesamt waren zehn Einsatzfahrzeuge mit mehr als 30 Feuerwehrleuten vor Ort. Sie bekämpften den Brand in drei Trupps unter Atemschutz mit drei sogenannten C-Rohren: zwei von ihnen von außen über eine Drehleiter und ein Trupp von innen. Um 21.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte dann „Feuer in der Gewalt“ und bereits wenige Minuten später „Feuer aus“ melden. Das gesamte Gebäude wurde dann mit Hilfe eines speziellen Gerätes entraucht. Den Sachschaden, der durch den Brand entstanden ist, schätzt der Einsatzleiter auf etwa 50 000 Euro. Nun ermittelt die Kriminalpolizei, um herauszufinden, was die Ursache des Feuers war.