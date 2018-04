Bremen braucht schnell mehr Kita-Plätze. (dpa)

Bis Juli 2020 müssen stadtweit in Bremen mehr als 3800 neue Kita-Plätze entstehen, damit der Senat seine eigenen Ziele bei der Kinderbetreuung erreicht. Das entspricht 265 zusätzlichen Gruppen, die in den kommenden beiden Jahren geschaffen werden müssen. Das geht aus einer aktuellen Ausbauplanung der Bildungsbehörde hervor, die dem WESER-KURIER vorliegt.

Für einen Teil der benötigten Plätze gibt es bereits konkrete Pläne. 49 Gruppen sollen bis Ende Juli dieses Jahres da sein, für 108 Gruppen gibt es Pläne, wo und wie sie entstehen sollen. Doch für weitere 108 Gruppen gibt es noch keine Planungen. Es ist also noch nicht klar, auf welchen Grundstücken und in welchen Gebäuden die Kinder betreut werden könnten.

Kraftakt Kita-Ausbau geht weiter

Das Volumen der benötigten Plätze bedeutet, dass Bremen in den kommenden beiden Jahren noch einmal vor einer enormen Herausforderung steht. Im vergangenen Jahr entstanden laut Bildungsbehörde rund 1800 neue Kita-Plätze, die meisten davon in Mobilbauten, die an 27 Standorten in der ganzen Stadt aufgestellt wurden. Doch ein ähnlicher Kraftakt beim Kita-Ausbau kommt nun erneut in jedem der beiden kommenden Jahre auf Bremen zu, wenn die Landesregierung ihre Ziele einhalten will.

Mehr zum Thema Kita-Container Das Jahr, als die Container kamen Kita-Container kann als ein Bremer Wort des Jahres gelten. 2017 war das Jahr, in dem das kleinste ... mehr »

Bedarf in benachteiligten Stadtteilen

Sofia Leonidakis, kinderpolitische Sprecherin der Linksfraktion, kritisiert: „Es gibt in vielen Stadtteilen eine extreme Betreuungslücke, besonders in benachteiligten Gebieten.“ In Gröpelingen müssen laut Bildungsbehörde bis 2020 noch Standorte für 20 zusätzliche Kita-Gruppen gefunden werden, in Blumenthal und in der Östlichen Vorstadt jeweils 14, in Vegesack 12. Leonidakis führt die große Zahl fehlender Kita-Plätze vor allem auf zwei Ursachen zurück. Zum einen habe Bremen versäumt, den stadteigenen Betrieb Immobilien Bremen personell so auszustatten, dass dieser den Bau der benötigten Kitas stemmen könne. Zum anderen habe die Stadt bei Neubaugebieten zum Teil Kitas nicht mit eingeplant. Wenn die Stadt Grundstücke an Investoren verkaufe, die dort Wohnungen bauen wollten, könne sie den Käufer verpflichten, auch eine Kita zu bauen. Dies sei aber oft nicht geschehen.

Baby-Boom in Bremen

Grundlage für die neue Ausbauplanung der Behörde ist die Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom vergangenen Dezember. Darin wird ein weiterer Anstieg der Kinderzahlen vorhergesagt. Zuletzt gab es einen regelrechten Baby-Boom in Bremen, sowohl einheimische als auch neu eingewanderte Frauen bekamen 2016 mehr Kinder.

Mehr zum Thema Babyboom Geburtenzahl in Bremen steigt stark an So viele Kinder sind in Bremen schon seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr zur Welt gekommen: 2016 ... mehr »

Die Folge: Im Vergleich zur Ausbauplanung der Bildungsbehörde von August 2016 werden 111 Kita-Gruppen mehr benötigt. Der Senat hatte Anfang 2015 beschlossen, dass es bis zum Jahr 2020 für 98 Prozent aller Kinder über drei Jahren und mindestens für jedes zweite Kind unter drei einen Kita-Platz geben soll.

Hunderte Kinder in der Vermittlung

Auch derzeit haben nicht alle Kinder einen Kita-Platz. Anfang März befanden sich laut einer Vorlage der Behörde stadtweit 775 Kinder noch in der Vermittlung. Nachdem die Behörde die Eltern dieser Kinder anschrieb und fragte, ob sie weiterhin Betreuung benötigten, meldeten sich 402 Familien zurück und bestätigten, dass weiterhin Bedarf bestehe.