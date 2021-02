Magdalena Lipowska, Erzieherin im Kindergarten Sternschnuppe, hat das Angebot der bremischen Gesundheitsbehörde angenommen und am Freitag ihre ihre Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca erhalten. (Hauke-Christian Dittrich)

Mit 400 Impfungen am ersten Tag wird das Corona-Impfangebot an die Beschäftigten in der Kindertagesbetreuung sehr gut angenommen. Auch in den nächsten Tagen sind die für diese Gruppe reservierten 600 täglichen Termine im Impfzentrum ausgebucht. „Die unmittelbare hohe Resonanz freut uns natürlich“, sagt Lukas Fuhrmann, Sprecher des Gesundheitsressorts. Auch zu dem verwendeten Impfstoff von Astra-Zeneca sind dem Ressort keine ablehnenden Rückmeldungen bekannt.

Die zusätzlichen Termine für die Erzieherinnen und Erzieher lassen das übrige Impfgeschehen unberührt, sodass an diesem Freitag erstmals über 1000 Impfungen in der Messehalle verabreicht wurden. Für kommende Woche sind jetzt am Mittwoch 1500 Impftermine verbindlich vergeben. „Das alles wird die gute Bremer Impfquote noch einmal merklich erhöhen“, sagt Fuhrmann. Ab kommender Woche werden zudem auch die Beschäftigten in den Grundschulen und Förderzentren sowie den regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren (Rebuz) ihre Impf-Einladungen erhalten.

Weitere Berechtigte der Priorität zwei, die jetzt eingeladen werden, sind zunächst die übrigen institutionell gut erreichbaren Gruppen. Darunter befinden sich priorisierte niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Personal in Kliniken sowie Bewohnerinnen und Bewohner von Übergangswohnheimen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe. „Wir schaffen jetzt die logistisch schwierige Aufgabe, verschiedene Impfprozesse parallel durchzuführen: Personen zwischen 80 und 85 Jahren werden in den kommenden zwei Wochen jahrgangsweise Impfeinladungen mit Biontech erhalten. Die verschiedenen Personengruppen der Gruppe zwei unter 65 Jahren werden gleichzeitig mit Astra-Zeneca geimpft werden können“, erklärt Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke).

Weiter Unklarheit über Impfungen für Risikopatienten

Weiterhin nicht geklärt ist, ob Menschen mit Vorerkrankungen ihre Impfeinladung über ein Schreiben der Krankenkasse erhalten oder individuell Nachweise über ihre Vorerkrankung von einem Arzt besorgen müssen. Einen daraus resultierenden erwartbaren Ansturm auf die Praxen will Bremen vermeiden. Erforderlich ist eine Entscheidung des Bundes, die Impfverordnung entsprechend zu ändern. Diese wird in der kommenden Woche erwartet.

Offen ist in Bremen außerdem noch das Verfahren, wie Kontaktpersonen zu ihren Impfungen kommen. Laut Impfverordnung können Schwangere und zu Hause lebende Pflegebedürftige über 70 Jahren sowie Vorerkrankte der Priorität zwei bis zu zwei enge Kontaktpersonen benennen, die ebenfalls bevorzugt Impfungen erhalten können. Bereits ohne diese Kontaktpersonen nennt das Gesundheitsressort eine Zahl von rund 150.000 Bremerinnen und Bremern, die in die Priorität zwei mit hoher Impfberechtigung fallen. Bislang wurden im Land Bremen knapp 33.000 Personen geimpft. Etwa 20.000 davon haben bereits eine zweite Impfung erhalten.