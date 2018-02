Frank Fromme (links) hat fast 800 Stunden Arbeit in die Restauration eines alten Mercedes 280 TE gesteckt. (Christina Kuhaupt)

Der Schrauber Frank Fromme steht vor einem Mercedes 280 TE. Grauer Lack, schwarzes Lederinterieur. Drei Jahre arbeitete er an dem Oldtimer und machte ihn fahrtüchtig. Als der heutige Besitzer, Karsten Meyer, das Mercedes-Werk in Bremen 1985 besuchte, wurde die letzte Serie des Autos gefertigt. Etwa 30 Jahre später findet sein Mechaniker Fromme ein Modell der Serie in einer Scheune. Und Meyer musste es haben.

Geschichten wie diese hört man bei der Bremen Classic Motorshow an jeder Ecke. Hier treffen Sammler und Händler aufeinander, Autoclubs und Fans von altem Blech. Manche Autos sind bloß zum Bestaunen da („Preis auf Anfrage“), andere sind tatsächlich erschwinglich.

Auf fast 47.000 Quadratmetern präsentieren mehr als 600 Aussteller ihre Fahrzeuge. Noch bis Sonntag können Autobegeisterte die Messe in der ÖVB-Arena besuchen. Viele besondere Autos gibt es zu sehen, darunter ein Ford Torino oder einen Bentley aus dem Jahr 1934. Aber auch Anhänger von Offroadern, Motor- und Rennrädern werden nicht enttäuscht.

„Am Anfang des Jahres sind die Leute ausgehungert und wollen wieder fahren. Der Termin für die Messe ist Bombe“, sagt Frank Ruge, der die Classic Motorshow seit mehr als 15 Jahren leitet. „Die Leute in Bremen haben noch zweifelnd geschaut, als wir die Messe 2003 zum ersten Mal ausgerichtet haben“, sagt er. Heute würde der Erfolg für sich sprechen.

„Dieses Gemurmel und die Aufgeregtheit. Das Leuchten in den Augen – das ist das Besondere an der Messe.“ Die Oldtimer seien ein „Vehikel der eigenen Erinnerungen“ und würden viele Männer, die den Großteil der Besucher ausmachen, in ihre Kindheit oder Jugend versetzen. Sven Seemann, gelernter Kfz-Mechaniker, ist zum ersten Mal als Händler bei der Classic Motorshow dabei. Der 50-Jährige Hamburger hat sich vor zwei Jahren selbstständig mit dem Verkauf und der Reparatur von Oldtimern gemacht.

Kein Lieblingsauto

„Für mich ist das die bedeutendste Messe“, sagt er. Sie sei zwar groß, aber immer noch sehr persönlich. Jeder kenne sich hier. Er mag vor allem das Publikum am Freitag. „Das sind Menschen, die sich wirklich interessieren und sich einen Tag freinehmen, um herzukommen“, sagt er. Es spiele keine Rolle, wie alt oder wie vermögend man ist. „Jungs sind Jungs. Wir wollen spielen und irgendwann geht es nur noch ums Bauen, Suchen von Teilen und die Leidenschaft für Autos.“

In sieben Hallen kann man Klassiker wie einen Ford Mustang oder ein VW Käfer Cabriolet bestaunen. Es gibt aber auch Seltenheiten wie einen Facel II aus dem Jahr 1964. Von ihm sind nur 182 produziert worden. Ansgar Matuschak hat einen von ihnen. Mit 14 Oldtimern bezeichnet sich der Bremer als kleinen Sammler.

Ein Lieblingsauto habe er nicht. „Das ist wie mit mehreren Kindern: Jedes hat seine Stärken und Schwächen, aber lieb hat man sie alle“, sagt er. Trotzdem fahre er besonders gerne seinen Aston Martin DB5 von 1964 und seinen Thunderbird V8 aus dem Jahr 1955. „Bop-bop-bop“, imitiert er das Geräusch, das der Thunderbird macht, wenn er den Motor startet.

Damit er keine weiteren Autos kauft, ist seine Ehefrau mitgekommen. „Natürlich juckt es mich in den Fingern – es gibt so viele andere Schätze“, sagt Matuschak. „Die Leidenschaft lässt nie nach, aber irgendwann muss Vernunft walten.“ Die alten Wagen müssten schließlich regelmäßig bewegt werden und ohne fremde Hilfe werde das ab einer bestimmten Anzahl schwierig.

Neben Chromleisten, Armaturen aus Zebrano-Holz und Lack in schrillen Farben findet man auch einen Flohmarkt mit Modellautos, Lederjacken, Büchern, Blechschildern und Schlüsselanhängern – alles rund um das Thema Motorsport. Die Classic Motorshow ist noch bis Sonntag in allen Hallen der Messe Bremen von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet 16 Euro.