Bald auch im Parlament? Mitglieder der Bürgerinitiative demonstrieren für den Erhalt der Platanen am Neustädter Deich. (Sabine Doll)

Was verbindet die Nachbarn eines möglichen Biomüll-Zwischenlagers in Woltmershausen mit Platanenschützern aus der Neustadt und den Kritikern einer Rennbahn-Bebauung? Eigentlich nichts außer der Gegnerschaft zum zuständigen Senator. Joachim Lohse und seine Grünen sind mit vielen Projekten, die sie aktiv betrieben oder auch einfach nur zugelassen haben, in den betroffenen Stadtteilen angeeckt.

Aus der Negation solcher Projekte entsteht allerdings noch keine Perspektive für Bremen und Bremerhaven. Aus quartiersbezogenem „Nicht mit uns“ speist sich keine verantwortungsvolle Politik für die Gesamtstadt.

Ob das Bündnis aus Bürgerinitiativen 2019 an der Wahlurne eine Chance hat, wird sich also daran entscheiden, ob es einen schlüssigen Gegenentwurf zur Senatspolitik vorlegen kann – zumindest auf den Themenfeldern, auf denen die einzelnen Gruppierungen Fachkompetenz beanspruchen: Bau, Verkehr und Umwelt. Eher nachrangig ist die Frage des Spitzenpersonals. Die heutigen Altvorderen der Grünen, die größtenteils selbst in Bürgerinitiativen sozialisiert wurden, haben schließlich auch mal klein angefangen.