In den Findorffer Wohnquartieren gab es besonders viele Verkehrsverstöße. Polizei und Ordnungsamt ließ 260 Fahrzeuge abschleppen. Das sind knapp fünfmal so viele wie beim letzten Freimarkt. (Koch)

Bremen. In diesem Jahr wird der Freimarktsbesuch für mehr als 4000 Personen ein Nachspiel haben. Das geht aus der Bilanz hervor, die die Bremer Polizei zur Verkehrssituation rund um den Bremer Freimarkt auf der Bürgerweide gezogen hat. Demnach ließen Polizei und Ordnungsamt insgesamt 260 Autos abschleppen, deren Fahrer den Pkw verbotswidrig abgestellt hatten. Insgesamt wurden 4250 Verkehrsverstöße aufgenommen – nahezu sämtlich durch Falschparken begangen. Dazu kamen außerdem elf Strafanzeigen. Weitere 2300 Fahrer wurden abgewiesen, als sie versuchten, in Straßen zu fahren, die nur für Anlieger freigegeben waren.

Der Vergleich zum Vorjahr, zeigt wie sehr die Zahlen zugenommen haben, wie eine Sprecherin der Polizei sagte: „Während des letztjährigen Freimarkts haben wir rund 50 Fahrzeuge abgeschleppt und 2300 Verkehrsverstöße aufgenommen.“ Die Zahlen sollen auch belegen, um wieviel stärker der Aufwand in diesem Jahr war, um das Verkehrsaufkommen in den Wohngebieten rund um den Freimarkt zu reduzieren. Wie viele Einsatzkräfte an den 17 Freimarkt-Tagen im Dienst gewesen sind, wollte die Polizei zwar nicht sagen, aber es dürften mehr als in den Vorjahren gewesen sein. Das Verkehrsaufkommen ist manchen Tagen weiterhin hoch gewesen.

Das hat auch Vivienne Otto, Anwohnerin und Mitglied der Bürgerinitiative Bürgerweide, so wahrgenommen: „Es war viel, viel los.“ Aber auch sie habe gemerkt, dass es deutlich mehr Kontrollen durch Polizei und Ordnungsamt gegeben habe. „Am letzten Wochenende war der Abschleppwagen wieder Dauergast. Aber wenn ein Wagen weg war, stellte sich sofort der nächste auf den freien Platz.“ Für sie ist deshalb klar: „Die vermehrten Kontrollen können nur ein Anfang sein.“

Das Findorffer Beiratsmitglied Ulf Jacob (Grüne) sah als größtes Problem, dass die Freimarktsbesucher die Park-and-Ride-Möglichkeiten zu wenig genutzt hätten. So seien am vergangenen Sonntag nachmittags noch weit über 1000 Parkplätze in den Parkhäusern zwischen Brill und City Gate frei geblieben, während sich die Parksituation in den angrenzenden Wohnvierteln bereits zugespitzt habe. „Und das, obwohl man per Handy-App schnell schauen kann, wo es noch freie Plätze gibt.“

Trotzdem findet auch Jacob, dass sich die Verkehrsüberwachung durch Polizei und Ordnungsdienst deutlich verbessert habe: „Sie waren wesentlich präsenter als in den Vorjahren.“ Trotzdem sei es bedauerlich, dass das sogenannte „Schutzkonzept“ des Beirats nicht wie gewünscht umgesetzt wurden. Das Konzept sah für Nicht-Anlieger konsequente Einfahrtssperren an allen zwanzig Zufahrten in die angrenzenden Wohnquartiere vorsah. Die aufgestellten „Anlieger frei“-Schilder seien vielfach nicht beachtet worden.

Für die Osterwiese im April rechnet Jacob wieder mit Falschparkern, wenn auch in kleinerem Ausmaß: „Wir hoffen, dass die Maßnahmen, die jetzt noch nicht umgesetzt wurden, dann stärker mitgedacht werden.“ Vivienne Otto fordert zum einen Bewohnerparken für die Wohnquartiere, die bei Großveranstaltungen unter dem Verkehrsaufkommen leiden. Zum anderen brauche es ein ganzjähriges Verkehrskonzept, das nicht nur Freimarkt und Osterwiese im Blick habe. „So lange im Quartier nach wie vor auch von Nichtbewohnern kostenlos geparkt werden darf, wird sich an der Ursache des Verkehrschaos nichts ändern.“