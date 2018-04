Korrekturen an den Augenlidern gehören zu den häufigsten Eingriffen in der ästhetischen Chirurgie. Sie ist ein Bestandteil der plastischen Chirurgie. (Jens Schierenbeck)

An die Geschichte dieser Patientin erinnert sich Can Cedidi noch sehr gut – auch deshalb, weil sie aus seiner Sicht für einen Missstand steht: Die Patientin ist knapp über 60 Jahre alt, als der Chefarzt der Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie die Frau zum ersten Mal in seiner Sprechstunde sieht. „Eigentlich war sie wegen einer Narbe in der Achselhöhle da, die von einer Verbrennung im Kindesalter herrührte.“ Der schreckliche Unfall habe aber nicht nur zu der Narbe in der Achselhöhle geführt, sie hatte auch Verbrennungen im Brustbereich, sodass ihre Brust nicht gewachsen sei.

„Die Patientin hat sehr darunter gelitten, aber sie hat sich zwangsweise auch damit arrangieren müssen – und zwar deshalb, weil ihr Ärzte gesagt haben: Da kann man nichts machen“, sagt Cedidi. Der Bremer Arzt operierte die Patientin und baute die Brust mithilfe einer sogenannten Eigengewebe-Rekonstruktion auf. „Es war sehr beeindruckend, wie glücklich die Frau nach der Operation war.“

Den Chefarzt macht diese Geschichte vor allem deshalb wütend, weil die Patientin diesen Moment viel früher hätte erleben müssen, wie er betont. „Die Aussage, dass sie mit dieser Situation leben muss, ist absolut unmöglich. Dass sie auch noch von Medizinern kommt, zeigt, wie viel Unwissenheit selbst in der Ärzteschaft über die Möglichkeiten der plastischen Chirurgie herrscht.“ Das medizinische Fachgebiet werde sehr häufig auf die sogenannte Schönheitschirurgie reduziert – wobei es sich zudem um eine umgangssprachliche Bezeichnung handele. Plastische Chirurgen müssten eine sechsjährige Facharztausbildung durchlaufen. Schönheitschirurg dagegen könne sich jeder nennen, diese Berufsbezeichnung sei nicht geschützt.

80 Prozent Rekonstruktionen

Die plastische Chirurgie bestehe aus mehreren Säulen: „Dazu gehört auch die ästhetische Chirurgie mit Nasenkorrekturen, Gesichtslifting und Brustvergrößerungen. Die rekonstruktive Chirurgie ist jedoch mit einem Anteil von rund 80 Prozent die breiteste Säule unseres Fachgebiets“, betont Cedidi. Rekonstruktive Chirurgie bedeute die Wiederherstellung von Funktion und Form: Die Ärzte operieren Patienten mit Verletzungen und Verbrennungen, Tumorerkrankungen, schweren Entzündungen, Wunden, die nur schwer heilen oder bei angeborenen Fehlbildungen. Eine weitere Säule sei die Handchirurgie. „Zum Beispiel, wenn bei einem Unfall Muskeln, Nerven und Sehnen verletzt werden“, so Cedidi.

Die Rekonstruktion, also Wiederherstellung, sei nicht nur aus kosmetischen Gründen wichtig. Bleibe ein Finger oder eine Hand steif, könne das vor allem auch zu einer lebenslangen Beeinträchtigung und zur Berufsunfähigkeit führen. Besonders aufwendig und vor allem anspruchsvoll seien Eingriffe, wobei abgetrennte Finger oder eine Hand – etwa nach einem Arbeitsunfall – replantiert würden. „Das kommt öfter vor, als man denkt“, sagt der Chirurg.

Sehr häufig seien es auch jüngere Menschen wie etwa ein 20-jähriger Industriemechaniker vor zwei Jahren, der sich durch eine Unachtsamkeit mit einer Schneidemaschine die linke Hand abtrennte. Ein Arbeitskollege handelte geistesgegenwärtig und packte die Hand, die noch in dem Arbeitshandschuh steckte ein, und gab sie den Notärzten mit. „Bei abgetrennten Gliedmaßen zählt jede Minute“, sagt Cedidi. „Sehnen, Nerven, Gefäße, Haut und Knochen jedes einzelnen Fingers müssen aufwendig rekonstruiert und neu verbunden werden.“

Krebserkrankungen der häufigste Fall

Ein solch spektakulärer Fall ist auch die Geschichte einer jungen Frau, die vor vier Jahren aus dem Iran zur Operation nach Bremen reiste: Als Kind hatte sie schwere Verbrennungen im Gesicht erlitten, weil ein Gasherd explodierte. „Ihr Gesicht war extrem stark in Mitleidenschaft gezogen, sie traute sich kaum nach draußen“, sagt Cedidi. In ihrem späteren Beruf als Krankenschwester fand sie keinen Job. Im Iran war sie bereits mehr als 20 Mal operiert worden, durch einen Zufall erfuhr sie von der Klinik in Bremen.“Wir haben sehr viel Erfahrung in der Verbrennungschirurgie“, betont der Chefarzt.

Mit seinem Team operiert er die damals 26-jährige Frau: Teile der Haut aus dem Oberschenkel der Patienten werden transplantiert; für Stirn, Nase, Wangen und Kinn. Auch die Oberlippe und die Augenlider waren betroffen. Mit Klammern werden die einzelnen Transplantate miteinander verbunden. Nach dem Eingriff musste die 26-Jährige zunächst für mehrere Wochen eine spezielle Gesichtsmaske tragen. „Die Operation war ein Erfolg“, sagt Cedidi. Auch heute hat er noch Kontakt zu der jungen Frau, regelmäßig melde sie sich per Mail aus dem Iran und berichte, wie es ihr geht.

Die spektakulären Fälle, so der Chefarzt, seien die Ausnahmen. Neben Unfällen und Verletzungen gehören die plastischen Chirurgen vor allem bei Krebserkrankungen zum Behandlungsteam; etwa bei Patientinnen mit Brustkrebs, wenn bei einer Operation nicht nur der Tumor, sondern auch die Brust abgenommen werden musste. „Leider ist dies heute immer noch nicht Standard in Deutschland. Im Gegensatz zu England“, betont der Chefarzt. Dort sei es selbstverständlich, dass Brustkrebs-Patientinnen nach einer solchen Operation einem plastischen Chirurgen vorgestellt werden – wegen des Brustaufbaus. In England gebe es eine viel höhere Anerkennung dafür, was die plastische Chirurgie kann und welche Möglichkeiten sie biete.