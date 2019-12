Schlagersängerin Claudia Jung war eigens aus München angereist, um beim Servieren zu helfen und die Veranstalter zu unterstützen. (Foto: Frank Thomas Koch)

Vor dem Fahrstuhl im Eingangsbereich der Messehalle 4 bildet sich am Dienstag ab halb drei eine Schlange: Als erste werden an diesem Nachmittag die Menschen mit Rollatoren und Fahrstühlen in den Saal gelassen, in dem mehr als 200 ehrenamtliche Helfer sie schon erwarten. Auf den langen Tischen, die für 800 Gäste gedeckt sind, steht an jedem Platz ein Schokoladenweihnachtsmann bereit und es duftet nach leckerem Essen: Zum dritten Mal haben die Veranstalter von „Dein Festmahl“ Bremerinnen und Bremer zum Weihnachtsessen eingeladen, die ansonsten nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Es gibt Entenkeule, Apfelrotkraut, Kartoffelknödel und Rote Grütze – serviert unter anderem von etwa 40 bekannten Persönlichkeiten aus Politik, Sport und Showgeschäft. Insgesamt haben sich 206 ehrenamtliche Helfer diesen Tag frei gehalten, um die Ärmel hochzukrempeln und beim Servieren, in der Küche und bei Technik und Transport zu helfen. Mit mobilen Sprechzimmern und Salons sind an dem Nachmittag außerdem Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Friseurinnen und das Team der Bremer Tiertafel vor Ort.

Organisiert hat die Veranstaltung das Trio Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Bremen, ÖVB-Arena und Ranwig Events mit Unterstützung des Cateringunternehmens Geschmackslabor und der Veranstaltungstechnik-Firma AVM-Event. „Unser Ziel ist es, den Menschen einen schönen Abend zu gestalten, damit sie für einen Moment die Sorgen des Alltags vergessen können“, erklärt Mario Roggow, Projektleiter der ÖVB-Arena. Man habe ein Rundum-Wohlfühlpaket für die Gäste schnüren wollen, ergänzt DRK-Sprecher Lübbo Roewer: „Alles, worum sie auf der Straße kämpfen müssen, kriegen sie hier geboten.“ 44 027 Euro waren im Vorfeld von den Bremern für die Benefizaktion gespendet worden; 37 Freiwillige hatten 350 Schals, Mützen und Pullover als Geschenke gestrickt und etliche Unternehmer Sachspenden wie zum Beispiel Transport-Shopper zur Verfügung gestellt, die in einer Umfrage besonders häufig gewünscht worden waren. Die Anregung zu der Aktion war vor drei Jahren von Sänger Semino Rossi und seiner früheren Managerin Nina Ranwig gekommen. Rossi engagiert sich als DRK-Botschafter und hatte bei Frank Zanders Weihnachtsfest für Obdachlose und Bedürftige in Berlin mitgeholfen. Er stamme selbst aus sehr ärmlichen Verhältnissen in Argentinien, erzählt er: „Es geht nicht nur um einen Tag, sondern um das Bewusstsein, dass es Menschen gibt, denen es nicht so gut geht. Die Sachen ändern sich nicht von alleine. Du musst Menschen haben, die etwas machen. Vielleicht machen wir mit dieser Aktion anderen bewusst, dass das Schicksal der Welt in unseren Händen liegt.“

Einlassbänder sind Busticket

800 Einlassbändchen waren im Vorfeld über Innere Mission, Caritas, Bremer Tafel und Suppenengel verteilt worden. Dass die Bändchen an diesem Tag auch als Fahrkarte für Bus und Bahn galten, kam bei vielen Beschenkten gut an. „Sonst wäre der Drops ja gleich gelutscht, wenn man womöglich schon auf dem Hinweg beim Schwarzfahren erwischt wird“, meint etwa ein Besucher.

Ab 15 Uhr wird es im Saal voll, immer mehr Gäste strömen zu den Tischen. Darunter Silke Lassey, die alleine gekommen ist und vor der Messehalle gleich Anschluss gefunden hat. „Ich war vor vier Jahren noch ganz normal Zugbegleiterin bei der Nordwestbahn“, erzählt sie. Sieben Jahre lang habe sie den Job gemacht, dann sei sie psychisch erkrankt und beziehe nach Krankengeld, Arbeitslosengeld I und II nun eine Erwerbsminderungsrente: „Ich bin seit drei Monaten bei der Hemelinger Tafel. Die haben dort die Eintrittsbändchen verteilt. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich mich schämen müsste, aber dort wurde mir gesagt, dass ich das nicht muss. Dass man hier geordnet hereingelassen wird und dass es ein festliches Ambiente hat. Die Veranstaltung ist für mich ein Highlight, denn ich kann mir so etwas nicht leisten.“ 30 Jahre habe sie Sozialversicherungsbeiträge gezahlt, erzählt die 49-Jährige weiter: „Hilfe annehmen ist auch etwas ganz Wichtiges.“ Sie helfen gerne, sagen sowohl Schlagersängerin Claudia Jung als auch der Hamburger Musiker und TV-Moderator Lotto King Karl. Jung ist eigens aus München angereist, um mitzuservieren und auf der Bühne zu singen. „Ich kenne Nina Ranwig schon seit vielen, vielen Jahren“, sagt sie. Nervös? Keine Spur. „Kellnern kann doch jeder – es gab doch bei uns allen die Zeiten, als wir das nebenbei gemacht haben.“

Bremens Sozialsenatorin Anja Stahmann, zum dritten Mal dabei, kümmert sich an diesem Nachmittag um Tisch 44: „Erst wird serviert, danach können wir uns auch etwas zu essen holen und uns dazusetzen.“ Insbesondere auf das Thema Wohnraum sei sie dabei in den vergangenen Jahren von Gästen angesprochen worden: „Einsamkeit ist auch ein wichtiges Thema, und Gesundheit. Und wenn Vertrauen gefasst wird, dann erfährt man auch etwas mehr aus dem Leben der Leute.“ Was sie aus diesen Gesprächen auch weiß: „Manche Menschen schämen sich, staatliche Hilfe anzunehmen.“