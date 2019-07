Im Vergleich zum Juni stieg die Zahl der Arbeitslosen in Bremen um 2,1 Prozent an. (Jens Kalaene / dpa)

Die Arbeitslosigkeit in Bremen ist im Juli saisonbedingt gestiegen. 36.803 Männer und Frauen waren arbeitslos gemeldet, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Das waren 2,1 Prozent mehr als im Juni und 3,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg damit um 0,2 Prozentpunkte auf 10,2 Prozent. In den Ferien meldeten sich viele junge Leute nach Schule oder Ausbildung vorübergehend arbeitslos, erläuterte Joachim Ossmann von der Arbeitsagentur Bremen-Bremerhaven. Viele Geflüchtete hätten ihre Integrationskurse abgeschlossen und stünden nun dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, ohne aber einen Job zu haben.

Auch in Niedersachsen ist die Zahl gestiegen. 222.448 Frauen und Männer waren arbeitslos - 4,5 Prozent mehr als im Juni, aber 4,0 Prozent weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Punkte auf 5,1 Prozent. "Der Ferien-Effekt zeigt sich, wenn junge Leute ihre Schule oder Ausbildung abschließen und sich einige Wochen arbeitslos melden, bis zum Beispiel der erste Arbeitsvertrag oder ein Studium ansteht", sagte Bärbel Höltzen-Schoh, Chefin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen. Auch Zeitverträge liefen oft zu den Ferien aus. (dpa)