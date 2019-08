Die Polizei weitet den Einsatz von Körperkameras aus. (WAGNER/dpa)

Die Polizei in Bremen und Bremerhaven rüstet bei der Videoüberwachung durch Körperkameras auf: Seit Donnerstag sind nun auch Beamte im Einsatzdienst mit sogenannten Bodycams ausgestattet. Dabei handelt es sich um kleine Videokameras, die von den Polizisten gut sichtbar an der Schutzweste getragen werden. In beiden Städten soll es sich zunächst um einen einjährigen Probelauf handeln, wie Polizeisprecher Nils Matthiesen betont. Das kleinste Bundesland weitet damit den Einsatz der Mini-Kameras auf den regulären Streifendienst aus: Bereits seit November 2016 sind Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei mit Bodycams in den Bereichen Discomeile und Sielwall sowie auf Volksfesten wie Freimarkt oder Osterwiese unterwegs.

32 zusätzliche Kamerasysteme sind jetzt angeschafft worden, jeweils 16 für die Polizei Bremen sowie die Ortspolizeibehörde Bremerhaven. In Bremen sind nach Angaben des Sprechers 105 Beamte für den Einsatz mit den Mini-Kameras technisch und auch rechtlich geschult worden, in Bremerhaven sollen die Bodycams zunächst von 60 Polizisten eingesetzt werden. „Die Kameras zeichnen nicht dauerhaft auf, sie werden anlassbezogen von den Beamten eingeschaltet“, betont Matthiesen. Die rechtliche Grundlage dafür ist im Bremischen Polizeigesetz geregelt. „Anlassbezogen bedeutet dabei, wenn es Polizeibeamte etwa mit gewaltbereiten Personen zu tun haben.“ Der Einsatz der Körperkameras verfolge mehrere Ziele: Zum einen sollen Übergriffe und Straftaten beweissicher und gerichtsfest dokumentiert werden. Matthiesen: „Es geht aber vor allem auch um Abschreckung, Prävention, Deeskalation und Eigensicherung der Beamten. Was dieses Ziel betrifft, hat sich der bisherige Einsatz bewährt. Heißt: Allein der Hinweis darauf, dass Beamte mit den Kameras ausgerüstet sind, hat vor Ort gewirkt. Die Fallzahlen mit strafrechtlicher Relevanz dagegen waren eher gering.“

Im November 2016 hatte die Polizei zunächst sechs Kamerasysteme angeschafft: Zahlen liegen nach Angaben des Sprechers lediglich für das erste Jahr vor. In einem Bericht für die Innendeputation im November 2017 zogen Polizei und Innenbehörde ein positives Fazit: Die Bodycams hätten dazu beigetragen, Gewalt-Eskalationen effektiv zu verhindern. Zudem seien Gaffer abgeschreckt worden. Bei 78 Einsätzen hätten Beamte die Kameras insgesamt 166 Mal eingeschaltet. Bei knapp einem Viertel aller Situationen hätte allein die Ankündigung ausgereicht, die Bodycam zu aktivieren, um die Lage zu beruhigen.

Zusätzlicher Anstoß für die Ausweitung des Bodycam-Einsatzes auf den Streifendienst war im vergangenen Sommer ein Vorfall in Huchting, bei dem rund 70 Angehörige einer Großfamilie eine Streifenwagen-Besatzung der Polizei bedrängt hatte. Die Grünen-Fraktion hatte daraufhin eine Berichtsbitte über den Sachstand zum Einsatz der Körperkameras außerhalb des einjährigen Testbetriebs an die Innenbehörde gerichtet und eine Ausweitung ausdrücklich unterstützt.

„Bundesweit bewegt sich die Anzahl der Übergriffe auf Polizeibeamte aktuell auf einem hohen Niveau, somit auch in Bremen“, betont Polizeisprecher Matthiesen. Nach einem Jahr soll der erneute Probelauf ausgewertet werden. Je nach Ergebnis werde dann entschieden, ob es eine weitere Ausweitung gibt.