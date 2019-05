Trotz Beschlusses der Bremischen Bürgerschaft, müssen die Erasmusplus-Studenten geduldig sein. (Karl-Josef Hildenbrand /dpa)

Was war das denn für eine ärgerliche Nachricht Anfang der vergangenen Woche. Erasmusplus-Studenten müssen geduldig sein, hieß es da. Es könne wegen der Europawahl noch einige Zeit dauern, bis die von der Bürgerschaft (bei nur einer Gegenstimme) beschlossene Koordinationsstelle für Auslandsaufenthalte junger Menschen eingerichtet werden könne. Da mahnen in diesen Wochen vor der Europawahl Politiker unterschiedlichster Seiten allenthalben für ein stärkeres Europa und warnen zugleich vor den destruktiven Kräften auf der politischen Rechten. Und dann diese Nachricht, die man auch übersetzen kann: Wenn es kein Geld gibt für die verwaltungsmäßige Umsetzung des Beschlusses, muss Europa warten. Wenn es tatsächlich so wäre, wäre das fatal. Erfreulich ist, dass es nicht so sein muss, wie ich nach mehreren Gesprächen in den vergangenen Tagen erfuhr.

Die Bürgerschaft hat sich klar positioniert und nun ist es Sache der Ressorts, diesen Beschluss umzusetzen. Das betrifft nicht nur die geplante Koordinationsstelle, sondern auch alle geplanten Projekte, die in absehbarer Zeit stattfinden sollen. Diese Planungen auf Eis zu legen wäre völlig kontraproduktiv. Das Finanzressort wird Mittel und Wege finden, die geforderte Stelle umgehend auszuschreiben. Dabei wäre es doch schlau, diese Stelle auch in der Universität anzusiedeln, wo bereits eine Stelle zur Unterstützung des Erasmus-Programmes existiert.

Und die vielen engagierten Menschen in Schulen, Hochschulen und Betrieben, die an Erasmusprojekten arbeiten, sollten jetzt nicht stillhalten, sondern weiter und gern auch verstärkt, an neuen Projekten arbeiten. Auch hier werden die Ressorts Lösungen finden, die sicherstellen, dass diese Projekte ohne einen bürokratischen Bearbeitungsstau zügig geplant und durchgeführt werden können.

Es sollen mehr junge Leute gefördert werden

Richtig ist allerdings, dass wir in Bremen diese Mittel in der Vergangenheit nicht immer optimal ausgeschöpft haben. Deshalb hat das Parlament sich ja für eine Koordinierungsstelle ausgesprochen, damit künftig mehr junge Leute gefördert werden und dieses so wichtige Programm nutzen können. Denn das ist ja wohl das Wichtigste an dem europäischen Gedanken, dass die Menschen und ganz besonders junge Menschen andere Länder und deren Einwohner, ihre Lebens- und Arbeitsweisen, ihre Sprache und Kultur kennenlernen. Und natürlich müssen die Kritikpunkte der Projektplaner ernst genommen werden, wenn sie die bisher eher geringe Anzahl der Auslandsaufenthalte Bremer Jugendlicher begründen.

Das Antragsverfahren ist zu kompliziert, das dafür bereitgestellte Geld für viele junge Menschen nicht ausreichend und für viele ist das gesamte Procedere einfach zu schwerfällig. Natürlich gibt es auch Widerstände. Firmen, insbesondere solche, die keine Auslandskontakte haben, tun sich schwer, auf ihre Auszubildenden mal drei Wochen zu verzichten. Diese Punkte sollten gemeinsam mit den Betroffenen diskutiert und verbessert werden, denn die Vorteile der Teilnahme an diesem Programm sind für alle klar belegt.

Es ist in der Debatte um Europa immer viel davon die Rede, dass es für die EU-Länder aus ökonomischer Sicht wichtig ist, zusammenzustehen. Aber man kann nur erfolgreich zusammenwirken, wenn man sich kennt, Verständnis füreinander hat und sich als Mitglied eines Europas fühlen kann.

Zur Person

Willi Lemke (72) schreibt jeden Sonnabend im WESER-KURIER über seine Heimatstadt und was ihn in dieser Woche in Bremen bewegt hat.