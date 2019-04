Fahrräder – wie hier vor der Hochschule Bremen – waren 2018 ein beliebtes Diebesgut. Die Täter blieben meist unentdeckt. (Roland Scheitz)

Im Bremer Süden registrierte die Polizei im Jahr 2018 nochmals weniger Straftaten als im Jahr zuvor. Waren es im Vorjahr noch knapp 10 600 Delikte, sank die Zahl 2018 um etwa 650 Fälle auf rund 9 950 Straftaten. Das entspricht einem Rückgang von sechs Prozent. Damit setzt sich der Positivtrend der vergangenen Jahre seit 2015 weiter fort.

In Relation zur Einwohnerzahl ist es in Huchting deutlich ruhiger als in den anderen Stadtteilen links der Weser (67 Straftaten pro 1000 Einwohner). Der Stadtteil nimmt damit stadtweit immerhin noch den sechsten Platz der unauffälligsten Reviergebiete Bremens ein.

„Für Platz drei wie im vergangenen Jahr hat es leider nicht mehr gereicht. Huchting ist trotzdem weiterhin ein aus polizeilicher Sicht ruhiger und unauffälliger Stadtteil, nur andere Stadtteile sind noch unauffälliger geworden“, betont Axel Schröder, designierter Leiter des Polizeikommissariats Süd. In Obervieland wurden 72 Straftaten pro 1000 Einwohner registriert. Dahinter folgt in der Statistik Woltmershausen (71) und die Neustadt (92).

Polizei im Notfall zu langsam

In der Diskussion um die laufende Polizeireform spielt es immer wieder eine große Rolle, ob die Polizei im Bremer Süden mit der geplanten Zentralisierung am Flughafen besser ihr Versprechen einlösen kann, schnell am Einsatzort zu sein, wenn ein Notfall eintritt. Innerhalb von acht Minuten, so lautet die von der Polizeiführung angesetzte Messlatte, sollte das in dringenden Fällen möglich sein. Doch die Wirklichkeit sieht in manchen Stadtteilen wie bereits in den Vorjahren weiterhin ernüchternd aus:

Besonders im Reviergebiet Woltmershausen, das auch das Güterverkehrszentrum sowie die Ortsteile Strom und Seehausen abdeckt, hat die Polizei dieses Ziel nur in 67 Prozent der Notfälle erreicht. Nur wenig besser hat es 2018 in Huchting (knapp 69 Prozent) und Obervieland (70 Prozent) ausgesehen.

Allein in der Neustadt zeigt sich Axel Schröder zufrieden mit dem Ergebnis, dass bei drei von vier Notfall-Einsätzen die Streifenwagen innerhalb von acht Minuten oder sogar schneller vor Ort waren.“Wir hoffen, dass wir ab Mai besser werden, wenn alle Streifenwagen zentral am Kommissariat in der Airport-Stadt stationiert sind“, sagt Schröder. Denn dann sei die Einsatzleitung besser in der Lage, angepasst an die aktuelle Sicherheitslage die Streifenwagen über die Stadtteile zu verteilen. Momentan sind einzelne Streifenwagen noch bestimmten Stadtteilen fest zugeordnet.

Viele Fahrraddiebstähle

Auffällig ist, dass 2018 deutlich mehr Fahrraddiebstähle angezeigt wurden: Mit 1132 gestohlenen Rädern ist das Fünf-Jahres-Hoch von 2015 im Bremer Süden fast wieder erreicht. 2017 sind es mit knapp 790 entwendeten Fahrrädern 43 Prozent weniger gewesen. „Die Menschen kaufen immer häufiger hochwertige Fahrräder und teure E-Bikes“, stellt Derk Dreyer, der Abteilungsleiter des Bereichs Mitte/Süd fest. Diesen Trend wüssten die Diebe auszunutzen.

Erst kürzlich habe die Polizei in einer Garage in Huchting acht gestohlene E-Bikes entdeckt. „Wir gehen daher davon aus, dass der Diebstahl dieser Räder mittlerweile organisiert abläuft und auch überregionale Täter beteiligt sind“, so Dreyer. Nicht selten würden die Schlösser auch tagsüber mit einer Akkuflex zerstört und die Räder mitgenommen.

Den Anstieg der Fahrraddiebstähle führt der Polizist allerdings auch auf das gute Wetter im vergangenen Sommer zurück: Mehr Menschen als üblich waren mit dem Rad unterwegs. Die Auswahl für die Täter sei entsprechend groß gewesen. Als „Erfolgsgeschichte“ preist Dreyer hingegen die erneut gesunkene Zahl der Wohnungseinbrüche an.

Der Rückgang sei zwar ein bundesweiter Trend, „aber wir sind stolz darauf, trotz des Personalmangels mit intensiver Präventions- und Ermittlungsarbeit die Fallzahlen im Bereich Mitte/Süd seit 2015 halbieren zu können.“ Deutlich weniger Einbrecher als 2017 haben sich tatsächlich in der Neustadt (Rückgang um 50 Prozent auf 99 Fälle) und Woltmershausen (Rückgang um 40 Prozent auf 24 Fälle) an Wohnungstüren zu schaffen gemacht.

Wenig Taschendiebstahl im Bremer Süden

Sorgenkinder bleiben aber weiterhin Huchting (143 Fälle, 2017: 141 Fälle) und Obervieland (Rückgang um 15 Prozent auf 132 Fälle), wo sich kein so deutlicher Unterschied zum Vorjahr bemerkbar macht. „In Arsten und Habenhausen konnten wir aber mit zwei Schwerpunktaktionen die Taten deutlich reduzieren“, hebt der Abteilungsleiter Mitte/Süd hervor.

Regelrecht „unauffällig“ ist der Bremer Süden im Hinblick auf Taschendiebstahl und Straßenraub, die auch 2018 nur vereinzelt auftraten. Nur in der Neustadt sind aufgrund der Nähe zur Innenstadt eine etwas höhere Anzahl dieser Delikte vorgefallen (16 Vorfälle von Straßenraub und 71 von Taschendiebstahl), die aber aus Sicht der Polizei noch nicht besorgniserregend ist.

Auch bei Drogendelikten sticht nur die Neustadt aufgrund ihrer innenstadtnahen Lage im Bremer Süden ins Auge. Die Zahlen sind dennoch ähnlich niedrig wie im Vorjahr (128 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz). Ob das bedeutet, dass auch tatsächlich nur wenige Drogen Links der Weser im Umlauf sind, lässt sich aus den Zahlen jedoch nicht ableiten (siehe unten).

Aufklärungsquote bei 49 Prozent

Insgesamt lag die Aufklärungsquote aller Straftaten in der Region Bremen Süd wie bereits im Vorjahr bei gut 42 Prozent – bleibt aber weiterhin unter dem bremenweit erreichten Wert der Polizei von gut 49 Prozent. „Dieser allgemeine Wert sagt jedoch wenig aus, da kommt es immer auf die Zusammensetzung der einzelnen Straftaten an“, erklärt Axel Schröder. Bei einem genaueren Blick auf die einzelnen Felder zeigen sich tatsächlich deutliche Unterschiede: Bei nur 2,4 Prozent der angezeigten Fahrraddiebstähle konnte die Polizei links der Weser einen Tatverdächtigen ermitteln (2017: 3,8 Prozent).

Bei Diebstählen aus Wohnungseinbrüchen liegt die Aufklärungsquote bei sechs Prozent. Dagegen gelten fast 90 Prozent der Drogendelikte bei der Polizei im Bremer Süden als aufgeklärt: Denn diese Straftaten werden fast ausschließlich auf Basis von Kontrollen aufgedeckt. Wer dabei als Tatverdächtiger infrage kommt, ist dabei meist offenkundig.

Autos bleiben weiterhin Zielscheibe von Einbrechern. Während aber in der Innenstadt offenbar eher Drogenabhängige Gelegenheitsdiebstähle von Handtaschen, Laptops, Jacken und weiteren Wertgegenständen verüben, haben es die Diebe im Bremer Süden meist gezielt auf Teile aus hochwertigen Autos abgesehen: Scheinwerfer, Lenkräder, Reifen und Navigationsgeräte sind begehrtes Diebesgut. „Diese Täter zu erwischen ist extrem schwer, weil sie sehr konspirativ vorgehen“, gibt Dreyer zu.

Die Schwerpunkte der Diebe lagen 2018 eher in den Randgebieten der Stadt wie Obervieland und Huchting. Im Flughafenumfeld stellt die Polizei hingegen eine deutliche Beruhigung der Lage fest. Dort war 2016 noch ein Brennpunkt in Bezug auf den Teilediebstahl und so mancher Urlauber, der sein Auto vermeintlich günstig in den Straßen der Airport-Stadt geparkt hatte, erlebte bei seiner Rückkehr vom Flughafen eine böse Überraschung.

Zur Sache

Was die Zahlen aussagen

Die Zahlen aus der Kriminalstatistik der Polizei sagen wenig darüber aus, wie sicher ein Stadtteil tatsächlich ist. Denn in der Berechnung tauchen nur registrierte Straftaten auf. Besonders bei Sexualstraftaten gibt es aber eine hohe Dunkelziffer, weil die Opfer häufig keine Anzeige erstatten. Wohnungseinbrüche werden hingegen fast immer von den Betroffenen angezeigt – weil nur dann die Versicherung zahlt. Bei Drogendelikten kommt es wiederum ganz auf den Fleiß der Polizisten an: Je mehr Dealer sie kontrollieren, desto mehr registrierte Fälle gibt es am Jahresende.