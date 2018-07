Fast ein Viertel aller Reisenden konnte im Juni nur mit Verzögerung starten. (Frank Thomas Koch)

Die Sommerferien haben für viele Fluggäste in Bremen mit Verzögerungen begonnen. Im Juni nahmen die Verspätungen und Ausfälle von Flügen im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu. Das geht aus den Zahlen des Fluggastrechteportals Flightright hervor. Demnach waren im Juni dieses Jahres 271 und damit ein Viertel der Flüge mehr als 15 Minuten verspätet. Im Juni 2017 waren es dagegen nur 16,24 Prozent.

Für die Passagiere, die von den Ausfällen betroffen waren, bedeutete das verspätete Urlaubsanfänge oder geplatzte Geschäftstermine. Auch bei den ankommenden Flügen waren deutlich mehr Verspätungen zu verzeichnen. Zudem sind 3,7 Prozent der Flüge im vergangenen Monat komplett ausgefallen, im Vorjahr dagegen nur 1,23 Prozent.

Bremen liegt damit im deutschlandweiten Trend. Insgesamt sind die Flugverspätungen gestiegen. Bis Anfang Juni sind mehr als 13.000 Flüge gestrichen worden, über 3200 kamen mehr als drei Stunden zu spät ans Ziel, wie das Passagierrechtsportal EU-Claim berichtet. Im Vorjahreszeitraum waren es nur gut 8400 Annullierungen und 2000 Verspätungen.

Andere Flughäfen, die der Größe des Bremer Flughafens entsprechen, schneiden ähnlich schlecht ab. In Dresden, Nürnberg und Leipzig etwa waren laut Flightright in diesem Juni im Schnitt 21 Prozent der Flüge über 15 Minuten verspätet. Im Vergleich der mittelgroßen deutschen Airports rangiert der Bremer Hans-Koschnik-Flughafen dennoch auf dem letzten Platz. In Hamburg waren im Juni 27,5 Prozent, in Hannover 22,3 Prozent verspätet.

„Der Luftverkehr ist ein bis in die letzte Sekunde durchoptimiertes Business“, erläutert Andrea Hartmann, Pressesprecherin des Bremer Flughafens. Zu Stoßzeiten wie den Sommerferien könne es deswegen zu Engpässen kommen. Gründe seien Fluglotsenstreiks, das Wetter, Verzögerungen bei der Gepäckkontrolle, aktuell aber auch die Air-Berlin-Pleite und die damit verbundenen Umstrukturierungen bei den Airlines wie Eurowings oder Ryanair.

Der Bremer Flughafen hatte in der Vergangenheit zudem Probleme mit dem Personal der Gepäckabfertigung. Als der Flughafen Mitarbeiter der Flughafen Bremen GmbH in die Tochtergesellschaft Bremen Airport Handling ausgliederte, entbrannte ein Streit um Tariflöhne und Arbeitsbedingungen. Im April streikten Mitarbeiter, Flüge fielen aus.

Reisende warten nicht nur in Bremen

Seit der Umstrukturierung kämpft der Bremer Flughafen damit, Mitarbeiter zu finden. Noch heute sind Stellen beim Flughafenpersonal unbesetzt. Hartmann betont, dass der Airport kontinuierlich Personal einstelle. „Sollten Lücken beim Flughafenpersonal sein, puffern wir diese mit externem Personal ab.“ Der Flughafen weiche in solchen Fällen auf Zeitarbeitsfirmen und Studenten aus. Derzeit seien die Wartezeiten und Schlangen beim Check-in zwar länger, dies sei aber der Ferienzeit und dem erhöhten Passagieraufkommen geschuldet, so Hartmann.

Insgesamt warten Reisende nicht nur in Bremen. An allen deutschen Flughäfen dauert der ­Sicherheitscheck länger als an anderen europäischen Airports. Das geht aus Daten von Flughäfen und der Bundespolizei hervor, die der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft zusammengestellt hat. Demnach werden an großen deutschen Airports pro Kontrollspur deutlich weniger Passagiere abgefertigt als etwa an den Drehkreuzen Amsterdam, Brüssel und London-Heathrow.

Gerald Wissel von der Hamburger Beratungsgesellschaft Airborne nennt auch die mangelnde Infrastruktur und Organisationsprobleme bei den Gesellschaften als Gründe für Verspätungen und Flugausfälle. „Die Flugpläne sind immer mehr auf Kante genäht“, sagt Wissel. Im Sommer schickten die Unternehmen alles in die Luft, was fliegt, um an der stark gestiegenen Nachfrage teilzuhaben. Tatsächlich erreichte der Luftverkehr laut Deutscher Flugsicherung im ersten Halbjahr 2018 einen neuen Rekord.

Von Anfang Januar bis Ende Juni wurden im deutschen Luftraum 1,59 Millionen Flüge kontrolliert. Im Vorjahreszeitraum waren es 1,54 Millionen. Für Bremen hat sich die Lage derzeit beruhigt. Eurowings bestätigte, dass man aktuell für Bremen nicht von größeren Einschränkungen ausgehe. „Momentan halten sich die Verspätungen im Rahmen. Ein Kofferchaos ist eher nicht zu befürchten“, sagt auch Stefan Schubert von Verdi zur aktuellen Situation in Bremen.